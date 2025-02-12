FT: на Украине разочаровались после слов главы Пентагона о мире

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Глава Пентагона не ждет Украину в НАТО
Глава Пентагона не ждет Украину в НАТО Фото:

В Киеве выразили недовольство заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом урегулирования конфликта. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Его [Хегсета] слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве», — говорится в публикации Financial Times. Отмечается, что украинские чиновники выразили желание работать над укреплением безопасности в сотрудничестве с европейскими партнерами, ища альтернативы предложению США.

Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность членства Украины в НАТО как реалистичный исход текущего конфликта, передает RT. Также он указал, что Европа должна взять на себя большую часть ответственности за будущую поддержку Украины, подчеркивая роль региональных мощностей в урегулировании ситуации.

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В Киеве выразили недовольство заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом урегулирования конфликта. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Его [Хегсета] слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве», — говорится в публикации Financial Times. Отмечается, что украинские чиновники выразили желание работать над укреплением безопасности в сотрудничестве с европейскими партнерами, ища альтернативы предложению США. Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность членства Украины в НАТО как реалистичный исход текущего конфликта, передает RT. Также он указал, что Европа должна взять на себя большую часть ответственности за будущую поддержку Украины, подчеркивая роль региональных мощностей в урегулировании ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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