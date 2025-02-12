FT: на Украине разочаровались после слов главы Пентагона о мире

В Киеве выразили недовольство заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом урегулирования конфликта. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«Его [Хегсета] слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве», — говорится в публикации Financial Times. Отмечается, что украинские чиновники выразили желание работать над укреплением безопасности в сотрудничестве с европейскими партнерами, ища альтернативы предложению США.
Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность членства Украины в НАТО как реалистичный исход текущего конфликта, передает RT. Также он указал, что Европа должна взять на себя большую часть ответственности за будущую поддержку Украины, подчеркивая роль региональных мощностей в урегулировании ситуации.
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