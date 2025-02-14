Президент Германии сравнил лидеров европейских стран с оленями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Германии призвал не вести себя как олени
Президент Германии призвал не вести себя как олени Фото:

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел аналогию между лидерами европейских стран и оленями, оказавшимися в свете фар. Выступление транслировалось на официальном сайте мероприятия.

«Европейские руководители не должны вести себя как олени, попавшие под свет фар», — сказал он. Штайнмайер подчеркнул, что западные нации являются активными участниками мировой арены и должны преодолеть парализующий их страх, чтобы решить текущие кризисы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ необходимо объявить чрезвычайное положение из-за быстро разворачивающихся событий вокруг конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что резкая смена обстановки произошла из-за решительных действий США по урегулированию кризиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Мюнхенской конференции по безопасности президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел аналогию между лидерами европейских стран и оленями, оказавшимися в свете фар. Выступление транслировалось на официальном сайте мероприятия. «Европейские руководители не должны вести себя как олени, попавшие под свет фар», — сказал он. Штайнмайер подчеркнул, что западные нации являются активными участниками мировой арены и должны преодолеть парализующий их страх, чтобы решить текущие кризисы. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ необходимо объявить чрезвычайное положение из-за быстро разворачивающихся событий вокруг конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что резкая смена обстановки произошла из-за решительных действий США по урегулированию кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...