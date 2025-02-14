На Мюнхенской конференции по безопасности президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел аналогию между лидерами европейских стран и оленями, оказавшимися в свете фар. Выступление транслировалось на официальном сайте мероприятия.
«Европейские руководители не должны вести себя как олени, попавшие под свет фар», — сказал он. Штайнмайер подчеркнул, что западные нации являются активными участниками мировой арены и должны преодолеть парализующий их страх, чтобы решить текущие кризисы.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ необходимо объявить чрезвычайное положение из-за быстро разворачивающихся событий вокруг конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что резкая смена обстановки произошла из-за решительных действий США по урегулированию кризиса.
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