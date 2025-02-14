Дуда реанимировал идею создания американской базы «Форт Трамп» в Польше

Президент Польши Анджей Дуда возобновил инициативу организации на территории Польши американской военной базы, которую предлагается назвать «Форт Трамп». Он сообщил об этом на встрече с новым главой Пентагона Питом Хегсетом в Варшаве.
«После этой беседы [с Хегсетом — ред.] я могу сказать, что глубоко верю в то, что „Форт Трамп“ будет создан в нашей стране, что период президентства Дональда Трампа будет усилением польско-американского союза, в том числе военного, а также усилением безопасности Польши», — сказал Дуда. Эта идея впервые была выдвинута во время прошлого президентства Трампа в США и его визита в Польшу.
Однако после того, как на выборах 2020 года президентом Соединенных Штатов стал Джо Байден, планы по созданию базы не были реализованы. Но новое избрание Дональда Трампа главой Америки позволило Дуде стремиться активизировать забытый проект.
Ранее газета Financial Times писала о мнении президента Польши насчет переговоров по Украине. Анджей Дуда считает, что Польша должна в них участвовать. Также он заявлял, что его стране не обязательно отправлять своих бойцов в Киев.
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