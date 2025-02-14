Истребитель F-16, принадлежащий Украине, был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, поставленным США. По информации The Wall Street Journal, инцидент произошел из-за отсутствия на борту самолета системы опознавания Link 16, необходимой для координации с силами ПВО.
«Основная причина инцидента — отсутствие системы Link 16, которая позволяет пилотам передавать военным на земле информацию о своем местоположении», — утверждает WSJ. Это стало причиной атаки, так как системы ПВО не смогли корректно идентифицировать воздушную цель как свою.
Согласно статье WSJ, американская администрация во время передачи техники не проинформировала украинскую сторону о недостатках в системе противовоздушной обороны, что привело к трагическому инциденту. Также отмечается, что на ЗРК Patriot были отключены системы Link 16, что усугубило ситуацию.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила о происшествии еще летом прошлого года, когда истребитель F-16 ВСУ был уничтожен с использованием зенитно-ракетного комплекса Patriot. Она указала на то, что причиной происшествия стала несогласованность в действиях различных подразделений. В соответствии с официальными отчетами, пилоту не удалось адекватно управлять самолетом, напоминает RT.
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