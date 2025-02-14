14 февраля 2025

В Челябинске управляйка выплатит 2,4 млн рублей за смерть мальчика от удара током

В Челябинске родители добились компенсации за гибель сына от удара током
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд встал на сторону родителей погибшего ребенка, постановив выплатить им денежную компенсацию
Суд встал на сторону родителей погибшего ребенка, постановив выплатить им денежную компенсацию Фото:

В Челябинске управляющую компанию обязали выплатить 2,4 млн рублей родителям 11-летнего мальчика, который погиб во дворе дома от удара током. Об этом рассказала прокуратура региона.

«Родители погибшего от удара током 11-летнего мальчика обратились в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска с иском к ООО „Агентство Вертикаль“. Решением суда с управляющей компании в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,3 млн рублей, в пользу отца — 1,1 млн рублей», — говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры Челябинской области.

Управляйка пыталась оспорить назначенные судом суммы, но апелляционный суд оставил решение нижестоящего без изменений. Ранее по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности был осужден энергетик компании. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы.

Трагический случай произошел в 2021 году. Ребенок погиб от поражения электрическим током на территории одного из жилищных комплексов. Он взялся за лежащий на земле оголенный провод.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске управляющую компанию обязали выплатить 2,4 млн рублей родителям 11-летнего мальчика, который погиб во дворе дома от удара током. Об этом рассказала прокуратура региона. «Родители погибшего от удара током 11-летнего мальчика обратились в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска с иском к ООО „Агентство Вертикаль“. Решением суда с управляющей компании в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,3 млн рублей, в пользу отца — 1,1 млн рублей», — говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры Челябинской области. Управляйка пыталась оспорить назначенные судом суммы, но апелляционный суд оставил решение нижестоящего без изменений. Ранее по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности был осужден энергетик компании. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы. Трагический случай произошел в 2021 году. Ребенок погиб от поражения электрическим током на территории одного из жилищных комплексов. Он взялся за лежащий на земле оголенный провод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...