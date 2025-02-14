В Челябинске управляйка выплатит 2,4 млн рублей за смерть мальчика от удара током

В Челябинске управляющую компанию обязали выплатить 2,4 млн рублей родителям 11-летнего мальчика, который погиб во дворе дома от удара током. Об этом рассказала прокуратура региона.
«Родители погибшего от удара током 11-летнего мальчика обратились в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска с иском к ООО „Агентство Вертикаль“. Решением суда с управляющей компании в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,3 млн рублей, в пользу отца — 1,1 млн рублей», — говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры Челябинской области.
Управляйка пыталась оспорить назначенные судом суммы, но апелляционный суд оставил решение нижестоящего без изменений. Ранее по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности был осужден энергетик компании. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы.
Трагический случай произошел в 2021 году. Ребенок погиб от поражения электрическим током на территории одного из жилищных комплексов. Он взялся за лежащий на земле оголенный провод.
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