Пожары на укрытии Чернобыльской атомной электростанции, вызванные атакой беспилотника, все еще продолжаются. Эту информацию подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Причиной пожаров стали легковоспламеняющиеся материалы, используемые в обшивке крыши станции.
«Пожары на укрытии Чернобыльской АЭС после удара беспилотника еще продолжаются. Их причиной стали „легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши“», — пишет telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на МАГАТЭ.
Эксперты агентства отмечают, что уровень радиации на объекте остается без изменений. Украина уже предъявила МАГАТЭ останки использованного дрона, однако пока не установлено, кому он принадлежит.
Украинский лидер Владимир Зеленский 14 февраля сообщил о повреждении укрытия Чернобыльской атомной электростанции. Власти Украины выразили обвинения в адрес России, указывая на ее причастность к инциденту. В Кремле эту информацию опровергли. Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что удар по ЧАЭС мог быть попыткой Киева завладеть ядерными отходами.
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