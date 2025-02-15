Военный эксперт назвал выгоду Киева от удара по Чернобыльской АЭС

Удар дрона Вооруженных сил Украины по Чернобыльской АЭС мог быть направлен на изъятие ядерных отходов для последующих провокаций. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, такие действия могут быть использованы Киевом для создания «грязных» провокационных акций.
«Киевская хунта продолжает халтурную провокацию по своей атомной электросети, Чернобыльской АЭС, по которой они ударили своим беспилотником. Они не только хотят создать провокацию, но возможно и взять какую-то часть ядерных отходов для того, чтобы в дальнейшем использовать как грязный элемент для грязных, таких же потенциальных, так сказать, провокационных действий», — отметил Киселев в эфире «Соловьев Live».
Киселев также упомянул, что за этими провокациями стоит Запад, и уточнил, что действия Киева курируются из стран НАТО. Эксперт подчеркнул, что ситуация с ударом по Чернобыльской АЭС и другими агрессивными действиями ВСУ по отношению к атомным объектам на Украине продолжает оставаться без должного внимания со стороны европейских стран и западных специалистов.
В первый день проведения Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен удар беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции. Специалисты Международного агентства по атомной энергии подтвердили факт взрыва на новом саркофаге четвертого реактора станции, который выполняет функции его защиты. Взрыв, последовавший за ударом дрона, вызвал пожар.
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