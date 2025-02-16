На участке выстраивается длинная пробка (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 17 февраля на пересечении улицы Донбасской и Никольского переулка из грузовика вывалились бетонные балки, которые полностью перекрыли оживленный проезд. На месте собирается огромная пробка, рассказал очевидец.
«Из кузова грузовика выпали бетонные конструкции. Движение затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!