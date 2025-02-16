16 февраля 2025

Обрушившиеся бетонные балки перекрыли оживленный перекресток на Уралмаше. Фото

На Уралмаше из грузовика вывалились бетонные балки и полностью перекрыли проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган, пробка автомобильная, шоссе батоническое
На участке выстраивается длинная пробка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 17 февраля на пересечении улицы Донбасской и Никольского переулка из грузовика вывалились бетонные балки, которые полностью перекрыли оживленный проезд. На месте собирается огромная пробка, рассказал очевидец.

«Из кузова грузовика выпали бетонные конструкции. Движение затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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В Екатеринбурге днем 17 февраля на пересечении улицы Донбасской и Никольского переулка из грузовика вывалились бетонные балки, которые полностью перекрыли оживленный проезд. На месте собирается огромная пробка, рассказал очевидец. «Из кузова грузовика выпали бетонные конструкции. Движение затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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