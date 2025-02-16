16 февраля 2025

В ХМАО вандалы украли памятник на следующий день после акции памяти

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте украли стелу с мемориала воинам-интернационалистам
В Сургуте украли стелу с мемориала воинам-интернационалистам Фото:

В Сургуте неизвестные вандалы украли стелу с мемориала воинам-интернационалистам, установленного в сквере «Центральный». По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Обращение было зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка», — сообщили в полиции.

Инцидент произошел на следующий день после памятной акции, посвященной 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля горожане возложили цветы к памятнику, а уже на следующий день стела и цветы были украдены.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестный повредил скульптуру «Защитникам Донбасса». По этому факту было возбуждено уголовное дело, и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил расследовать инцидент.

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В Сургуте неизвестные вандалы украли стелу с мемориала воинам-интернационалистам, установленного в сквере «Центральный». По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Обращение было зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка», — сообщили в полиции. Инцидент произошел на следующий день после памятной акции, посвященной 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля горожане возложили цветы к памятнику, а уже на следующий день стела и цветы были украдены. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестный повредил скульптуру «Защитникам Донбасса». По этому факту было возбуждено уголовное дело, и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил расследовать инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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