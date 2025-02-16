В ХМАО вандалы украли памятник на следующий день после акции памяти

В Сургуте неизвестные вандалы украли стелу с мемориала воинам-интернационалистам, установленного в сквере «Центральный». По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Обращение было зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка», — сообщили в полиции.
Инцидент произошел на следующий день после памятной акции, посвященной 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля горожане возложили цветы к памятнику, а уже на следующий день стела и цветы были украдены.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестный повредил скульптуру «Защитникам Донбасса». По этому факту было возбуждено уголовное дело, и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил расследовать инцидент.
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