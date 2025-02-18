Россиянам озвучили необычный способ получить налоговый вычет

Минфин Москвы: россияне смогут получить налоговый вычет за сдачу ГТО
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Россияне за сдачу нормативов ГТО смогут получить выплаты за счет налогового вычета
Россияне за сдачу нормативов ГТО смогут получить выплаты за счет налогового вычета Фото:

С 2025 года в России будет введен новый налоговый вычет для тех, кто успешно сдаст нормативы ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансов Москвы. Для получения вычета необходимо предоставить в бухгалтерию или отдел кадров заявление, а также передать в налоговую документы, подтверждающие наличие значка ГТО.

«ГТО теперь не только про спорт, но и про финансовую выгоду. Тем, кто успешно выполнил нормативы, с 2025 года доступен налоговый вычет... Оформить новый вычет можно уже в текущем году по месту работы», — рассказали в пресс-службе департамента журналистам РИА Новости.

Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо подать соответствующее заявление в бухгалтерию или отдел кадров организации, а также предоставить в налоговую инспекцию документы, которые подтверждают получение значка ГТО. Начиная с 2026 года, налогоплательщики получат возможность самостоятельно заявлять о праве на налоговый вычет, подавая через портал Федеральной налоговой службы России декларацию по форме 3-НДФЛ за предыдущий, 2025 год.

Размер вычета составит 18 тысяч рублей в год. Это — часть дохода, которую освободят от уплаты налогов, а не сумма, которую перечислят на счет. Если гражданин платит налог по ставке 13%, он сможет вернуть до 2340 рублей. Данный вычет предоставляется за тот календарный год, в котором были выполнены все условия, включая диспансеризацию и подтверждение нормативов ГТО.

Еще в прошлом году российский президент Владимир Путин предложил ввести налоговые вычеты при сдаче ГТО. Минфин тогда поддержал инициативу главы.

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С 2025 года в России будет введен новый налоговый вычет для тех, кто успешно сдаст нормативы ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе департамента финансов Москвы. Для получения вычета необходимо предоставить в бухгалтерию или отдел кадров заявление, а также передать в налоговую документы, подтверждающие наличие значка ГТО. «ГТО теперь не только про спорт, но и про финансовую выгоду. Тем, кто успешно выполнил нормативы, с 2025 года доступен налоговый вычет... Оформить новый вычет можно уже в текущем году по месту работы», — рассказали в пресс-службе департамента журналистам РИА Новости. Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо подать соответствующее заявление в бухгалтерию или отдел кадров организации, а также предоставить в налоговую инспекцию документы, которые подтверждают получение значка ГТО. Начиная с 2026 года, налогоплательщики получат возможность самостоятельно заявлять о праве на налоговый вычет, подавая через портал Федеральной налоговой службы России декларацию по форме 3-НДФЛ за предыдущий, 2025 год. Размер вычета составит 18 тысяч рублей в год. Это — часть дохода, которую освободят от уплаты налогов, а не сумма, которую перечислят на счет. Если гражданин платит налог по ставке 13%, он сможет вернуть до 2340 рублей. Данный вычет предоставляется за тот календарный год, в котором были выполнены все условия, включая диспансеризацию и подтверждение нормативов ГТО. Еще в прошлом году российский президент Владимир Путин предложил ввести налоговые вычеты при сдаче ГТО. Минфин тогда поддержал инициативу главы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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