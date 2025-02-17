17 февраля 2025

Мэрия озвучила первые итоги транспортной реформы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с началом транспортной реформы перевозчики стали работать больше
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Синара-6254». Екатеринбург , троллейбус, синара 6254
Ситуация с транспортом в городе начинает улучшаться Фото:

Вице-мэр Рустам Галямов подвел предварительные итоги транспортной реформы в Екатеринбурге. На круглом столе с застройщиками, посвященном рынку недвижимости в 2025 году, он заявил о положительных преобразованиях в транспортной сфере, передает корреспондент URA.RU.

«Пока рано делать выводы, мы пока в начале своего пути. Были внесены изменения в законодательство, чтобы начать работать над ситуацией, которая у нас очень плачевная с транспортом. Очень много работы, которая будет обозначена. Закуплено 50 троллейбусов, планируется закупка трехсекционных трамваев и автобусов-гармошек», — сказал он.

В мэрии, по его словам, с момента брутто-контрактов отметили динамику и рост пассажиропотока. Галямов заявил, что разница между движением транспорта до и после реформы большая. «Перевозчики выходят в выходные дни и после 21:00. Продолжается работа по созданию центра управления перевозками, планируем обновить троллейбусный парк полностью», — добавил он.

О начале большой реформы было заявлено в начале прошлого года. Главной особенностью стал переход на брутто-контракты, согласно которым перевозчики будут получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Также в городе как минимум наполовину уже обновлен троллейбусный парк.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-мэр Рустам Галямов подвел предварительные итоги транспортной реформы в Екатеринбурге. На круглом столе с застройщиками, посвященном рынку недвижимости в 2025 году, он заявил о положительных преобразованиях в транспортной сфере, передает корреспондент URA.RU. «Пока рано делать выводы, мы пока в начале своего пути. Были внесены изменения в законодательство, чтобы начать работать над ситуацией, которая у нас очень плачевная с транспортом. Очень много работы, которая будет обозначена. Закуплено 50 троллейбусов, планируется закупка трехсекционных трамваев и автобусов-гармошек», — сказал он. В мэрии, по его словам, с момента брутто-контрактов отметили динамику и рост пассажиропотока. Галямов заявил, что разница между движением транспорта до и после реформы большая. «Перевозчики выходят в выходные дни и после 21:00. Продолжается работа по созданию центра управления перевозками, планируем обновить троллейбусный парк полностью», — добавил он. О начале большой реформы было заявлено в начале прошлого года. Главной особенностью стал переход на брутто-контракты, согласно которым перевозчики будут получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Также в городе как минимум наполовину уже обновлен троллейбусный парк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...