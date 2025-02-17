Мэрия озвучила первые итоги транспортной реформы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с началом транспортной реформы перевозчики стали работать больше

18 февраля 2025 в 11:17 Размер текста - 17 +

Ситуация с транспортом в городе начинает улучшаться Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-мэр Рустам Галямов подвел предварительные итоги транспортной реформы в Екатеринбурге. На круглом столе с застройщиками, посвященном рынку недвижимости в 2025 году, он заявил о положительных преобразованиях в транспортной сфере, передает корреспондент URA.RU. «Пока рано делать выводы, мы пока в начале своего пути. Были внесены изменения в законодательство, чтобы начать работать над ситуацией, которая у нас очень плачевная с транспортом. Очень много работы, которая будет обозначена. Закуплено 50 троллейбусов, планируется закупка трехсекционных трамваев и автобусов-гармошек», — сказал он. В мэрии, по его словам, с момента брутто-контрактов отметили динамику и рост пассажиропотока. Галямов заявил, что разница между движением транспорта до и после реформы большая. «Перевозчики выходят в выходные дни и после 21:00. Продолжается работа по созданию центра управления перевозками, планируем обновить троллейбусный парк полностью», — добавил он. О начале большой реформы было заявлено в начале прошлого года. Главной особенностью стал переход на брутто-контракты, согласно которым перевозчики будут получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Также в городе как минимум наполовину уже обновлен троллейбусный парк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэр Рустам Галямов подвел предварительные итоги транспортной реформы в Екатеринбурге. На круглом столе с застройщиками, посвященном рынку недвижимости в 2025 году, он заявил о положительных преобразованиях в транспортной сфере, передает корреспондент URA.RU. «Пока рано делать выводы, мы пока в начале своего пути. Были внесены изменения в законодательство, чтобы начать работать над ситуацией, которая у нас очень плачевная с транспортом. Очень много работы, которая будет обозначена. Закуплено 50 троллейбусов, планируется закупка трехсекционных трамваев и автобусов-гармошек», — сказал он. В мэрии, по его словам, с момента брутто-контрактов отметили динамику и рост пассажиропотока. Галямов заявил, что разница между движением транспорта до и после реформы большая. «Перевозчики выходят в выходные дни и после 21:00. Продолжается работа по созданию центра управления перевозками, планируем обновить троллейбусный парк полностью», — добавил он. О начале большой реформы было заявлено в начале прошлого года. Главной особенностью стал переход на брутто-контракты, согласно которым перевозчики будут получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Также в городе как минимум наполовину уже обновлен троллейбусный парк.