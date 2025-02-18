В России продлили программу маткапиала

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Данную инициативу российский лидер озвучил во время послания Федеральному Собранию.
«Продлить программу материнского капитала еще на пять лет — по 31 декабря 2030 года», — предложил глава РФ. Его слова передает пресс-служба Госдумы.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, после продления инициативы около пяти миллионов российских семей получат право на материнский капитал. «После принятия закона еще около пяти млн российских семей получат право на материнский капитал. Поддержка семей с детьми, будущих родителей — приоритет в работе депутатов», — заявил председатель Госдумы.
Ранее в России изменились правила использования маткапитала. С 13 февраля вступил в силу новый закон, по которому покупка жилого дома, его части или таунхауса на материнский капитал возможна, только если жилье соответствует установленным требованиям и пригодно для проживания. Подробнее о том, как и куда можно потратить маткапитал в 2025 году, — в материале URA.RU.
К тому же начиная с 1 февраля 2025 года, размер выплаты на первого ребенка был скорректирован с учетом текущего уровня инфляции. В настоящее время эта сумма установлена на отметке в 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка родители имеют право на получение увеличенной выплаты, которая составляет 912 тысяч рублей.
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