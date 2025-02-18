Трамп поддержал ввод европейских военных на Украину

19 февраля 2025 в 02:46 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что не собирается отправлять войска США на Украину Фото: Official White House / Shealah Craighead Президент США Дональд Трамп выразил поддержку инициативе стран Европы отправить военный контингент на Украину. При этом он подчеркнул, что американские войска участвовать в этом не будут. «Я полностью за. Если они хотят это сделать», — процитировало Трампа РИА Новости. Он также отметил, что США отправлять свои войска на украинскую территорию не планируют. Ранее Трамп высказался за необходимость проведения выборов на Украине. Американский политик указал на непопулярность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщало URA.RU, нижняя палата парламента Нидерландов одобрила резолюцию, которая допускает возможность развертывания миротворческих сил в Украине после достижения перемирия между Москвой и Киевом. Размещение миротворцев на Украине допустила и Финляндия. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о необходимости организовать миссию на линии прекращения огня под эгидой ОБСЕ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку инициативе стран Европы отправить военный контингент на Украину. При этом он подчеркнул, что американские войска участвовать в этом не будут. «Я полностью за. Если они хотят это сделать», — процитировало Трампа РИА Новости. Он также отметил, что США отправлять свои войска на украинскую территорию не планируют. Ранее Трамп высказался за необходимость проведения выборов на Украине. Американский политик указал на непопулярность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщало URA.RU, нижняя палата парламента Нидерландов одобрила резолюцию, которая допускает возможность развертывания миротворческих сил в Украине после достижения перемирия между Москвой и Киевом. Размещение миротворцев на Украине допустила и Финляндия. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о необходимости организовать миссию на линии прекращения огня под эгидой ОБСЕ.