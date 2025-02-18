NOS: парламент Нидерландов допустил развертывание миротворцев на Украине

19 февраля 2025 в 02:07 Размер текста - 17 +

В Амстердаме озвучили позицию по поводу миротворцев на Украине Фото: Алена Полозова © URA.RU Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила резолюцию, которая допускает возможность развертывания миротворческих сил в Украине после достижения перемирия между Москвой и Киевом. Об этом сообщает телеканал NOS. «В поддержку резолюции высказалось большинство депутатов. Палата представителей призвала правительство принять „конструктивную позицию“ относительно участия Нидерландов в миротворческих операциях на территории Украины», — сообщил телеканал. По сведениям телеканала, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подтвердил готовность правительства обсудить возможность отправки миротворцев. Однако не все политические силы поддержали это решение. Так, лидер праворадикальной Партии свободы Герт Вилдерс выразил свою несогласие, указывая на необходимость не «переоценивать угрозу со стороны России». Как сообщало URA.RU ранее, размещение миротворцев на Украине допустила и Финляндия. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о необходимости организовать миссию на линии прекращения огня под эгидой ОБСЕ. Он также отметил, что безопасность Европы и Финляндии во многом зависит от вклада Соединенных Штатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила резолюцию, которая допускает возможность развертывания миротворческих сил в Украине после достижения перемирия между Москвой и Киевом. Об этом сообщает телеканал NOS. «В поддержку резолюции высказалось большинство депутатов. Палата представителей призвала правительство принять „конструктивную позицию“ относительно участия Нидерландов в миротворческих операциях на территории Украины», — сообщил телеканал. По сведениям телеканала, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подтвердил готовность правительства обсудить возможность отправки миротворцев. Однако не все политические силы поддержали это решение. Так, лидер праворадикальной Партии свободы Герт Вилдерс выразил свою несогласие, указывая на необходимость не «переоценивать угрозу со стороны России». Как сообщало URA.RU ранее, размещение миротворцев на Украине допустила и Финляндия. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о необходимости организовать миссию на линии прекращения огня под эгидой ОБСЕ. Он также отметил, что безопасность Европы и Финляндии во многом зависит от вклада Соединенных Штатов.