Финляндия допустила размещение миротворцев на Украине

19 февраля 2025 в 01:38 Размер текста - 17 +

В Финляндии высказались за отправку миротворцев на Украину Фото: Wikipedia / Зико-С / CC BY 3.0 На линии прекращения огня на Украине под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо организовать миротворческую миссию. Она должна заниматься мониторингом ситуации на территории. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. «Один из вариантов — осуществление мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Поддержание мира требует активного применения силы. В сложившейся ситуации абсолютно необходимо укреплять трансатлантические отношения с нашим самым важным союзником. Безопасность Европы и Финляндии во многом зависит от вклада Соединенных Штатов», — процитировало слова Орпо ТАСС. Как сообщало URA.RU, ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию российско-украинского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В качестве первого шага он озвучил укрепление позиции Украины через усиленную поддержку и ужесточение санкций против России. На следующих стадиях Стубб рекомендовал обеспечить прекращение огня и переход к мирным переговорам под контролем за соблюдением перемирия ООН или ОБСЕ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На линии прекращения огня на Украине под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо организовать миротворческую миссию. Она должна заниматься мониторингом ситуации на территории. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. «Один из вариантов — осуществление мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Поддержание мира требует активного применения силы. В сложившейся ситуации абсолютно необходимо укреплять трансатлантические отношения с нашим самым важным союзником. Безопасность Европы и Финляндии во многом зависит от вклада Соединенных Штатов», — процитировало слова Орпо ТАСС. Как сообщало URA.RU, ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию российско-украинского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В качестве первого шага он озвучил укрепление позиции Украины через усиленную поддержку и ужесточение санкций против России. На следующих стадиях Стубб рекомендовал обеспечить прекращение огня и переход к мирным переговорам под контролем за соблюдением перемирия ООН или ОБСЕ.