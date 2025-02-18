18 февраля 2025

Финляндия допустила размещение миротворцев на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Финляндии. Stock
В Финляндии высказались за отправку миротворцев на Украину Фото:

На линии прекращения огня на Украине под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо организовать миротворческую миссию. Она должна заниматься мониторингом ситуации на территории. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.

«Один из вариантов — осуществление мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Поддержание мира требует активного применения силы. В сложившейся ситуации абсолютно необходимо укреплять трансатлантические отношения с нашим самым важным союзником. Безопасность Европы и Финляндии во многом зависит от вклада Соединенных Штатов», — процитировало слова Орпо ТАСС.

Как сообщало URA.RU, ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию российско-украинского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В качестве первого шага он озвучил укрепление позиции Украины через усиленную поддержку и ужесточение санкций против России. На следующих стадиях Стубб рекомендовал обеспечить прекращение огня и переход к мирным переговорам под контролем за соблюдением перемирия ООН или ОБСЕ.

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На линии прекращения огня на Украине под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо организовать миротворческую миссию. Она должна заниматься мониторингом ситуации на территории. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. «Один из вариантов — осуществление мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Поддержание мира требует активного применения силы. В сложившейся ситуации абсолютно необходимо укреплять трансатлантические отношения с нашим самым важным союзником. Безопасность Европы и Финляндии во многом зависит от вклада Соединенных Штатов», — процитировало слова Орпо ТАСС. Как сообщало URA.RU, ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию российско-украинского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В качестве первого шага он озвучил укрепление позиции Украины через усиленную поддержку и ужесточение санкций против России. На следующих стадиях Стубб рекомендовал обеспечить прекращение огня и переход к мирным переговорам под контролем за соблюдением перемирия ООН или ОБСЕ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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