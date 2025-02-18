18 февраля 2025

Челябинка, бросившая кирпич с балкона, растет без родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток и ее опекун уже попадали в поле зрения полиции
Подросток и ее опекун уже попадали в поле зрения полиции Фото:

В Челябинске подросток, которая сбросила кирпич на припаркованную иномарку с балкона 20 этажа в микрорайоне «Академ», растет в многодетной семье с опекуном. Ранее она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщил URA.RU источник.

«Девочка несовершеннолетняя, учится на повара, полтора года назад ее ставили на учет за употребление алкоголя, а опекуна привлекали за неисполнение родительских обязанностей. Она живет в шестикомнатной квартире по соцнайму с четырьмя братьями и сестрами», — рассказал URA.RU источник.

Инцидент произошел вечером 16 февраля в многоэтажке по улице Университетская Набережная. Две подружки с другом вышли на общий балкон 20 этажа, и девушка решила сбросить вниз кирпич. Видео процесса записывали на телефон и выложили в соцсеть. По данным источника URA.RU, пока данных о сумме ущерба, который причинен машине, нет. Сейчас на опекуна вновь составлен административный протокол.

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В Челябинске подросток, которая сбросила кирпич на припаркованную иномарку с балкона 20 этажа в микрорайоне «Академ», растет в многодетной семье с опекуном. Ранее она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщил URA.RU источник. «Девочка несовершеннолетняя, учится на повара, полтора года назад ее ставили на учет за употребление алкоголя, а опекуна привлекали за неисполнение родительских обязанностей. Она живет в шестикомнатной квартире по соцнайму с четырьмя братьями и сестрами», — рассказал URA.RU источник. Инцидент произошел вечером 16 февраля в многоэтажке по улице Университетская Набережная. Две подружки с другом вышли на общий балкон 20 этажа, и девушка решила сбросить вниз кирпич. Видео процесса записывали на телефон и выложили в соцсеть. По данным источника URA.RU, пока данных о сумме ущерба, который причинен машине, нет. Сейчас на опекуна вновь составлен административный протокол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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