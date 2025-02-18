Челябинка, бросившая кирпич с балкона, растет без родителей

В Челябинске подросток, которая сбросила кирпич на припаркованную иномарку с балкона 20 этажа в микрорайоне «Академ», растет в многодетной семье с опекуном. Ранее она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщил URA.RU источник.
«Девочка несовершеннолетняя, учится на повара, полтора года назад ее ставили на учет за употребление алкоголя, а опекуна привлекали за неисполнение родительских обязанностей. Она живет в шестикомнатной квартире по соцнайму с четырьмя братьями и сестрами», — рассказал URA.RU источник.
Инцидент произошел вечером 16 февраля в многоэтажке по улице Университетская Набережная. Две подружки с другом вышли на общий балкон 20 этажа, и девушка решила сбросить вниз кирпич. Видео процесса записывали на телефон и выложили в соцсеть. По данным источника URA.RU, пока данных о сумме ущерба, который причинен машине, нет. Сейчас на опекуна вновь составлен административный протокол.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!