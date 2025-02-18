18 февраля 2025

Жесткий приговор челябинскому мэру-двоечнику связан с его прогулами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, шиманович николай
Николая Шимановича приговорили к семи годам колонии Фото:

Суровый приговор главе Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николаю Шимановичу связан с его демаршами на работе. Об этом URA.RU сообщил источник во властных кругах.

«Шиманович регулярно игнорировал требования регионального руководства, прогуливал важные совещания, отправляя на них своих заместителей. В итоге резиденция отказалась поддержать его и предоставить положительную характеристику в суд. В итоге все это могло повлиять на решение судебной инстанции», — сообщил источник агентства.

Суд Златоуста назначил Шимановичу семь лет колонии. Это почти совпало с позицией гособвинения, запросившего для него восемь лет лишения свободы.

Шиманович попал под следствие в апреле 2023 года: его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ. У силовиков были претензии, касающиеся времен его работы адвокатом.

Следствие считало, что Шиманович, будучи адвокатом и представляя одну из банкротящихся фирм, присвоил себе ее акции на общую сумму более 4 млн рублей. Эти деньги он потратил на улучшение благосостояния дочери.

Еще до начала следственных действий дела у Шимановича пошли под уклон: он поссорился с собранием депутатов района. По итогу они поставили ему «неуд». Со стороны областных властей глава района также получал постоянные претензии.

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Суровый приговор главе Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николаю Шимановичу связан с его демаршами на работе. Об этом URA.RU сообщил источник во властных кругах. «Шиманович регулярно игнорировал требования регионального руководства, прогуливал важные совещания, отправляя на них своих заместителей. В итоге резиденция отказалась поддержать его и предоставить положительную характеристику в суд. В итоге все это могло повлиять на решение судебной инстанции», — сообщил источник агентства. Суд Златоуста назначил Шимановичу семь лет колонии. Это почти совпало с позицией гособвинения, запросившего для него восемь лет лишения свободы. Шиманович попал под следствие в апреле 2023 года: его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ. У силовиков были претензии, касающиеся времен его работы адвокатом. Следствие считало, что Шиманович, будучи адвокатом и представляя одну из банкротящихся фирм, присвоил себе ее акции на общую сумму более 4 млн рублей. Эти деньги он потратил на улучшение благосостояния дочери. Еще до начала следственных действий дела у Шимановича пошли под уклон: он поссорился с собранием депутатов района. По итогу они поставили ему «неуд». Со стороны областных властей глава района также получал постоянные претензии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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