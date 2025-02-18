Жесткий приговор челябинскому мэру-двоечнику связан с его прогулами

19 февраля 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Николая Шимановича приговорили к семи годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суровый приговор главе Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николаю Шимановичу связан с его демаршами на работе. Об этом URA.RU сообщил источник во властных кругах. «Шиманович регулярно игнорировал требования регионального руководства, прогуливал важные совещания, отправляя на них своих заместителей. В итоге резиденция отказалась поддержать его и предоставить положительную характеристику в суд. В итоге все это могло повлиять на решение судебной инстанции», — сообщил источник агентства. Суд Златоуста назначил Шимановичу семь лет колонии. Это почти совпало с позицией гособвинения, запросившего для него восемь лет лишения свободы. Шиманович попал под следствие в апреле 2023 года: его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ. У силовиков были претензии, касающиеся времен его работы адвокатом. Следствие считало, что Шиманович, будучи адвокатом и представляя одну из банкротящихся фирм, присвоил себе ее акции на общую сумму более 4 млн рублей. Эти деньги он потратил на улучшение благосостояния дочери. Еще до начала следственных действий дела у Шимановича пошли под уклон: он поссорился с собранием депутатов района. По итогу они поставили ему «неуд». Со стороны областных властей глава района также получал постоянные претензии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суровый приговор главе Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николаю Шимановичу связан с его демаршами на работе. Об этом URA.RU сообщил источник во властных кругах. «Шиманович регулярно игнорировал требования регионального руководства, прогуливал важные совещания, отправляя на них своих заместителей. В итоге резиденция отказалась поддержать его и предоставить положительную характеристику в суд. В итоге все это могло повлиять на решение судебной инстанции», — сообщил источник агентства. Суд Златоуста назначил Шимановичу семь лет колонии. Это почти совпало с позицией гособвинения, запросившего для него восемь лет лишения свободы. Шиманович попал под следствие в апреле 2023 года: его задержали сотрудники УФСБ по региону по подозрению в мошенничестве. Ему были предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ. У силовиков были претензии, касающиеся времен его работы адвокатом. Следствие считало, что Шиманович, будучи адвокатом и представляя одну из банкротящихся фирм, присвоил себе ее акции на общую сумму более 4 млн рублей. Эти деньги он потратил на улучшение благосостояния дочери. Еще до начала следственных действий дела у Шимановича пошли под уклон: он поссорился с собранием депутатов района. По итогу они поставили ему «неуд». Со стороны областных властей глава района также получал постоянные претензии.