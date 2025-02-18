18 февраля 2025

Жительницы ХМАО пишут заявления в полицию на таксиста и обвиняют его в домогательствах

Следственный комитет ХМАО проверит жалобы жительниц на домогательства таксиста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутянки пишут заявления на таксиста в силовые структуры. Следственный комитет проводит проверку
Сургутянки пишут заявления на таксиста в силовые структуры. Следственный комитет проводит проверку Фото:

В Сургуте (ХМАО) жительницы пишут заявления на таксиста, который до них домогался. В силовые структуры поступило уже три обращения, рассказал URA.RU источник из правоохранительных органов.

«На данный момент с заявлениями обратилось три человека. Проверка продолжается», — рассказал агентству источник.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО, в ведомстве агентству сообщили, что проверка продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) жительницы пишут заявления на таксиста, который до них домогался. В силовые структуры поступило уже три обращения, рассказал URA.RU источник из правоохранительных органов. «На данный момент с заявлениями обратилось три человека. Проверка продолжается», — рассказал агентству источник. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО, в ведомстве агентству сообщили, что проверка продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...