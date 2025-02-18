Жительницы ХМАО пишут заявления в полицию на таксиста и обвиняют его в домогательствах

Сургутянки пишут заявления на таксиста в силовые структуры. Следственный комитет проводит проверку
В Сургуте (ХМАО) жительницы пишут заявления на таксиста, который до них домогался. В силовые структуры поступило уже три обращения, рассказал URA.RU источник из правоохранительных органов.
«На данный момент с заявлениями обратилось три человека. Проверка продолжается», — рассказал агентству источник.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО, в ведомстве агентству сообщили, что проверка продолжается.
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