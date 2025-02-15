Бастрыкин взялся за таксиста-мигранта, домогавшегося до пассажирок в Сургуте

Историей с таксистом в Сургуте (ХМАО), являющимся гражданином иностранного государства и пристающим к пассажиркам, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе и результатах проверки информации в СМИ.
«В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте таксист — уроженец иностранного государства — совершил в отношении пассажирок противоправные действия. Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. В региональном Управлении СК РФ организована доследственная проверка по данному инциденту.
Инцидентом также заинтересовались в окружном Управлении МВД и проводят проверку. Как сообщили пострадавшие женщины, таксист сохранял их номера, а затем писал сообщения оскорбительного и интимного характера.
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