15 февраля 2025

Бастрыкин взялся за таксиста-мигранта, домогавшегося до пассажирок в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист писал нелицеприятные сообщения пассажиркам после поездки
Таксист писал нелицеприятные сообщения пассажиркам после поездки Фото:

Историей с таксистом в Сургуте (ХМАО), являющимся гражданином иностранного государства и пристающим к пассажиркам, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе и результатах проверки информации в СМИ.

«В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте таксист — уроженец иностранного государства — совершил в отношении пассажирок противоправные действия. Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. В региональном Управлении СК РФ организована доследственная проверка по данному инциденту.

Инцидентом также заинтересовались в окружном Управлении МВД и проводят проверку. Как сообщили пострадавшие женщины, таксист сохранял их номера, а затем писал сообщения оскорбительного и интимного характера.

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Историей с таксистом в Сургуте (ХМАО), являющимся гражданином иностранного государства и пристающим к пассажиркам, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе и результатах проверки информации в СМИ. «В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте таксист — уроженец иностранного государства — совершил в отношении пассажирок противоправные действия. Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. В региональном Управлении СК РФ организована доследственная проверка по данному инциденту. Инцидентом также заинтересовались в окружном Управлении МВД и проводят проверку. Как сообщили пострадавшие женщины, таксист сохранял их номера, а затем писал сообщения оскорбительного и интимного характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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