В Карачаево-Черкесии ДТП с участием раненного на СВО расследуют как убийство

Южный окружной военный суд отказал в освобождении от ареста участника СВО Рената Сакиева из Карачаево-Черкесии после ДТП с его участием. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство. Адвокат обвиняемого настаивает на неправильной квалификации действий его подзащитного и слишком жесткой мере пресечения.
«Военнослужащий, отмеченный медалью Суворова, обвиняется в убийстве и покушении на аналогичное преступление. Причем для этого предполагаемый злоумышленник использовал внедорожник», — сообщает издание «Коммерсант». Согласно материалам дела, инцидент произошел 14 ноября 2024 года вечером на окраине аула Кош-Хабль.
В результате столкновения, произошедшего во время конфликта, Ренат Сакиев, управляя автомобилем марки Range Rover, совершил наезд на двух человек. Один из пострадавших, местный житель Валерий Барануков, получил травмы, несовместимые с жизнью. После происшествия Сакиев покинул место ДТП и на протяжении трех дней оставался в розыске, после чего самостоятельно пришел в полицию и сдался властям.
Защита Сакиева выступает против квалификации действий их клиента как убийство и покушения на убийство, а также против избранной меры пресечения в виде ареста. Адвокат Мурат Меремуков обжаловал решение о продлении ареста, указывая на недостаточное обоснование для такой меры и неучет судом положительных данных о личности обвиняемого.
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