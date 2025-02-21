Магнитная буря 22 февраля: прогноз от ученых для метеозависимых

Февраль выдался сложным месяцем для метеозависимых людей. Под конец зимы на Землю обрушилось сразу несколько мощных магнитных бурь. О том, ждать ли всплеск геомагнитной активности в ближайшее время — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 22 февраля 2025
Последнее время на Солнце не наблюдают серьезных вспышек. По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, вспышечная активность на звезде остается на низком «желтом» уровне. За последние два дня ученые зафиксировали семь вспышек класса С и выше.
Будет ли магнитная буря 22 февраля 2025
Ученые прогнозируют спокойную магнитосферу Земли в субботу 22 февраля. Уровень геомагнитной активности останется на «зеленом» уровне и не поднимется выше двух баллов по Кр-индексу. Вероятность спокойной магнитосферы эксперты оценивают в 87%, шанс геомагнитных активностей — в 10%, а возможность магнитной бури — всего 3%.
Ждать ли магнитные бури в ближайшее время
Ближайшая магнитная буря, по прогнозам ученых, обрушится на Землю уже на следующей неделе. Резкий всплеск геомагнитной активности случится в четверг 27 февраля. В возбужденном состоянии магнитосфера останется до 2 марта. Следующие магнитные бури в начале весны ученые прогнозируют с 10 по 12 и с 15 по 15 числа.
Кто чаще всего страдает от магнитных бурь
По подсчетам врачей, примерно 20-30% населения Земли страдают от метеозависимости. Чаще всего на проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь жалуются люди старше 50 лет, а также страдающие от проблем с сердцем, давлением и других хронических заболеваний.
Однако также геомагнитную активность сильнее ощущают люди, ведущие нездоровый образ жизни. Эксперты отмечают, что регулярно занимающиеся спортом люди без вредных привычек намного легче справляются с изменениями в атмосфере.
Поэтому людям с метеозависимостью стоит начать высыпаться, регулярно и полезно питаться, а также пить много воды и заниматься спортом на постоянной основе. Эти простые правила помогут легче перенести магнитную бурю.
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