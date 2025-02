Кто такой рэпер Томми Кэш, который едет на «Евровидение» с номером от режиссера из Челябинска

Продюсер Дворцов увидел в клипе эстонца на «Евровидение» неоднозначный смысл

20 февраля 2025 в 17:52 Размер текста - 17 +

Томми Кэш выступит на «Евровидении» в 2025 году с песней о кофе Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press Рэпер и танцор Томми Кэш (настоящее имя — Томас Таммеметс) выступит от Эстонии на песенном конкурсе «Евровидение-2025». Он представит песню Espresso Macchiato и яркий номер, который поставила челябинская режиссер и сценарист Алина Пязок. Творчество исполнителя характерно отсылками к русской культуре и чтением англоязычных текстов с русским акцентом. О детстве и увлечениях эстонского артиста, его пути к славе и участии в «Евровидении» — в материале URA.RU. Биография Таммеметс родился в 1991 в Таллине, в русском районе Копли, одном из беднейших в городе. Его отец говорил на русском, мать — на эстонском. Благодаря этому будущий рэпер познакомился с русской культурой. В будущем он часто подчеркивал, что имеет русско-украинские корни — его бабушка по отцовской линии была из России, по материнской — с Украины. Кэш начал писать тексты с детства Фото: Marton Monus/EPA\TASS Сам Томми Кэш рассказывал, что их семья жила в однокомнатной квартире, одна из стен была обклеена фотообоями с мотоциклистами. На кассетном проигрывателе Таммеметс слушал треки исполнителя Эминема (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) и писал собственные тексты на печатной машинке на несуществующем английском языке. После школы Таммеметс работал уборщиком и официантом. Параллельно он занимался танцами, а впоследствии стал танцевать вместе с местными знаменитыми артистами в качестве подтанцовки. В 2013 году Томми Кэш начал собственное творчество. Карьера Первым клипом рэпера стал Guez whoz bak — он вышел в сентябре 2013 года и получил музыкальную премию «Демо года». В эпатажном видеоролике рэпер в окружении девушек читал текст на английском языке с явным русским акцентом. Все это происходило на автосвалке. Вскоре Томми Кэш стал гастролировать по Эстонии, затем — по Финляндии, Чехии, Литве, Латвии и России. В частности, его выступление в Москве на вечеринке Witch house собрало около 8000 участников. Первый клип Кэша вышел в 2013 году Фото: MARTA PEREZ/EPA/TASS Свой псевдоним Томми Кэш взял от американского певца — Джонни Кэша. Творчество эстонского рэпера характерно тем, что музыкальные композиции сочетаются с танцами. Сам исполнитель отмечал, что ему всегда нравилось придумывать собственные движения и участвовать в батлах-соревнованиях. Он рассказывал, как занимался вместе с би-боями (танцорами брейк-данса, — прим. URA.RU), а потом придумывал собственные комбинации. Тэммеметс часто танцевал по ночам, снимая свои движения на камеру. Свой успех Томми Кэш объяснял тем, что первым в Эстонии занял свою нишу. «Я просто был первым в Эстонии, кто снял себе хороший клип и разработал собственный самобытный стиль», — сообщил Тэммеметс. В своем творчестве он использует элементы российской культуры — ковры, спортивные костюмы Adidas, православные иконы, эстетика лихих 90-х годов и постсоветской эпохи. «У меня темперамент рок-звезды. Главное, чтобы нравилось мне самому, моим близким и тому, кого я уважаю как артиста», — отметил Томми Кэш, его слова приводят last.fm. В его команде также присутствуют диджей и звукорежиссер, менеджер и дизайнер. В 2015 году вышли еще два клипа исполнителя — Give me your money и Leave me alone. Первый из них он записал совместно с российской группой Little Big (фронтмен группы — Илья Прусикин, признан иноагентом РФ). После альбома Winaloto Теммеметсу начали поступать предложения о сотрудничестве от разных лейблов, однако он их не принял. «Евровидение-2025» О том, что Томми Кэш поедет на конкурс «Евровидение» в 2025 году, стало известно 15 февраля. Рэпер получил 83% голосов от зрителей. На конкурсе Тэммеметс выступил с песней Espresso Macchiato. В интервью прибалтийскому изданию Delfi, эта песня очень подходит к конкурсу, поскольку кофе (espresso macchiato — /англ./ эспрессо макиато, метод приготовления кофе, прим. URA.RU) объединяет людей. "Мы не садились писать трек специально для «Евровидения». Кофе объединяет людей, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое", — сообщил он. При этом простой смысл песни контрастирует с эксцентричной постановкой номера. Известно, что ей занималась сценарист и режиссер, уроженка Челябинска Алина Пязок. Она, в частности, срежиссировала 38 из 42 клипов группы Little Big и их номер для «Евровидения» 2020 и 2021 годов. Однако продюсер Сергей Дворцов в разговоре с URA.RU отметил, что идея этой песни весьма неоднозначна. По его мнению, с одной стороны трек означает просто любовь к кофе, с другой стороны, кофеин — это мощный наркотик. Дворцов также добавил, что идея клипа «оказалась на нуле», в видео отсутствует креатив. «Евровидение» в текущем году пройдем в городе Базель, Швейцария. Финал назначен на 17 мая.

