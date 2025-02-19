В Челябинске 19 февраля председатель правления Движение Первых, герой России Артур Орлов и глава ГУ МВД региона Сергей Космачев вручили первые паспорта школьникам. На торжественную церемонию пригласили выдающих участников актива региона, передает корреспондент URA.RU.
«По проекту Движения Первых „Мы граждане России“, вручили ребятам паспорта. Было очень заметно, что событие волнительно для них. Поразился ребятам, которые приняли участие, когда озвучивали их достижения», — заявил Орлов.
Паспорта из рук Космачева и Орлова получили дети, отличившиеся достижениями в спорте, учебе и творчестве. Среди них — лауреаты олимпиад, победители спортивных соревнований, вокальных и проектных конкурсов. После торжественной части председатель Первых провел классный час со школьниками. Однако в качестве формата выбрал не конкретную тему, а ответы на вопросы участников.
Диалог выстроили также с педагогами и советниками по воспитательной работе в школах, вузах и сузах. Часть вопросов была связана с увлечениями и мотивацией Орлова, другая — с проектами и дальнейшим развитием актива. Герой России отметил, что вопросы стали самой запоминающейся частью визита.
«К нам прилетел руководитель правления Движения Первых. Самым важным событием, в том числе и для него, является вручение паспортов нашим ребятам. Церемонии стали торжественными в каждом муниципалитете. Немаловажно, чтобы ребята желали быть сопричастными к жизни нашей страны, своего региона, муниципалитета и школы», — сообщила председатель челябинского актива Светлана Буравова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!