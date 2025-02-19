Челябинский юрист посоветовал, как добиться компенсации за поврежденное авто

Что делать, если ваш автомобиль поврежден из-за хулиганства или безответственных действий чужих людей? Такой вопрос возник у многих челябинцев, которые узнали о брошенном в авто с 20 этажа кирпиче. Несовершеннолетнюю виновницу этого инцидента быстро вычислила полиция, но удастся ли пострадавшим возместить ущерб? Алгоритм действий раскрыл челябинский юрист Андрей Васильев.
«В первую очередь нужно зафиксировать повреждения. Если ущерб нанесен детьми, на место вместе с опергруппой должен выехать сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних. Ведь по закону за действия детей и подростков несут ответственность родители», — сообщил URA.RU юрист.
Пострадавшей стороне необходимо произвести оценку нанесенного ущерба. Далее можно попробовать договориться с родителями или официальными представителями ребенка о компенсации ущерба. Если не получается — добиться компенсации можно со страховой компании по полису КАСКО. А если его нет — в суде.
«У вас обязательно должны быть зафиксированы протокол осмотра места происшествия, а также другие доказательства вины несовершеннолетнего, к примеру, записи видеокамер», — добавил юрист.
Правоохранительные органы проверят сообщение об инциденте и предоставят вам отказ от возбуждения уголовного дела. Далее вам необходимо уведомить законных представителей ребенка о том, что вы будете оценивать ущерб — вы также можете пригласить их приехать.
Затем документ об оценке ущерба вы предоставляете представителям ребенка и предлагаете возместить ущерб. При отказе пишете досудебную претензию. Если вас игнорируют — обращаетесь в суд. После оценки ущерба вы можете сразу начинать ремонт машины. Если вы выиграете дело, то вам компенсируют стоимость ремонта, оценки и судебные расходы.
Инцидент с кирпичом, который бросила 17-летняя челябинка с 20 этажа на припаркованный автомобиль, получил большой общественный резонанс. В соцсетях осуждают законных представителей подростка, которые не объяснили ей последствия подобных поступков. Сама она растет без родителей в многодетной семье.
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