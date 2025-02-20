Международный телефонный разговор Путина, информация о возвращении Boeing — заявления Пескова

Путин планирует провести международный телефонный разговор
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Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что ВС РФ контролируют все участки фронта Фото:

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Риторика украинской власти, в частности лидера страны Владимира Зеленского, оставляет желать лучшего. Между Киевом и Вашингтоном усиливаются разногласия. ВС РФ контролируют ситуацию на всех участках фронта. Эти и другие заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные им во время пресс-кофнеренции — в материале URA.RU.

Международный телефонный разговор Путина

Путин проведет много рабочих встреч, в основном закрытых, 20 февраля. Он, в частности, примет в Кремле Федерацию еврейских общин. Также российский президент проведет международный телефонный разговор. Помимо этого, Путин выступит на совещании судей, где будут обсуждаться итоги 2024 года и ставиться цели на 2025-й.

Риторика Зеленского

Риторика лидера и других представителей власти Украины оставляет желать лучшего. Представители киевского режима часто используют непозволительные высказывания, отметил Песков. В этой ситуации является очевидным падение его президентского рейтинга.

Наступление ВСУ на Брянскую область

ВС РФ контролируют и отслеживают ситуацию на всех фронтах. Так Песков прокомментировал информацию о якобы готовящемся вторжении ВСУ в Брянскую область.

Разногласия между Украиной и США

США являются основным локомотивом, который поддерживает украинскую сторону в конфликте. Администрация предыдущего президента Штатов Джо Байдена исходила из политики «противостояния до последнего украинца» и никогда не заявляла об инициировании мирного процесса. Администрация нового президента, Дональда Трампа, в свою очередь, сообщает о стремлении как можно скорее добиться переговоров. России эта позиция импонирует, однако конкретных данных нужно подождать.

В этих условиях между Украиной и Киевом усиливаются разногласия, поскольку последний привык к иждивенчеству и бесконтрольной трате денег американских налогоплательщиков. Украинским властям не нравится отчитываться за потраченные средства, подчеркнул Песков.

Миротворцы на территории Украины

В Кремле отслеживают противоречивые сообщения Запада о миротворцах. Они вызывают обеспокоенность и опасения, поскольку речь идет о возможном направлении воинского контингента стран НАТО на Украине. Это имеет особое значение для безопасности России, сообщил Песков.

Обмен заключенных между РФ и США

В ходе налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном нельзя исключать обмена заключенными. Эта тема находится на повестке дня.

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Возвращение Boeing

Кремль не располагает информацией о возвращении компании Boeing в РФ. Официальных заявлений и обращений производителя о таких намерениях не было, отметил Песков. В связи с этим он воздержался от комментариев, как отразится возвращение Boeing на российскую авиастроительную отрасль. Так он прокомментировал распространяемую telegram-каналами информацию о том, что американская корпорация по производству авиатехники собирается вернуться в Россию.

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Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Риторика украинской власти, в частности лидера страны Владимира Зеленского, оставляет желать лучшего. Между Киевом и Вашингтоном усиливаются разногласия. ВС РФ контролируют ситуацию на всех участках фронта. Эти и другие заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные им во время пресс-кофнеренции — в материале URA.RU. Путин проведет много рабочих встреч, в основном закрытых, 20 февраля. Он, в частности, примет в Кремле Федерацию еврейских общин. Также российский президент проведет международный телефонный разговор. Помимо этого, Путин выступит на совещании судей, где будут обсуждаться итоги 2024 года и ставиться цели на 2025-й. Риторика Зеленского Риторика лидера и других представителей власти Украины оставляет желать лучшего. Представители киевского режима часто используют непозволительные высказывания, отметил Песков. В этой ситуации является очевидным падение его президентского рейтинга. ВС РФ контролируют и отслеживают ситуацию на всех фронтах. Так Песков прокомментировал информацию о якобы готовящемся вторжении ВСУ в Брянскую область. США являются основным локомотивом, который поддерживает украинскую сторону в конфликте. Администрация предыдущего президента Штатов Джо Байдена исходила из политики «противостояния до последнего украинца» и никогда не заявляла об инициировании мирного процесса. Администрация нового президента, Дональда Трампа, в свою очередь, сообщает о стремлении как можно скорее добиться переговоров. России эта позиция импонирует, однако конкретных данных нужно подождать. В этих условиях между Украиной и Киевом усиливаются разногласия, поскольку последний привык к иждивенчеству и бесконтрольной трате денег американских налогоплательщиков. Украинским властям не нравится отчитываться за потраченные средства, подчеркнул Песков. В Кремле отслеживают противоречивые сообщения Запада о миротворцах. Они вызывают обеспокоенность и опасения, поскольку речь идет о возможном направлении воинского контингента стран НАТО на Украине. Это имеет особое значение для безопасности России, сообщил Песков. В ходе налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном нельзя исключать обмена заключенными. Эта тема находится на повестке дня. Кремль не располагает информацией о возвращении компании Boeing в РФ. Официальных заявлений и обращений производителя о таких намерениях не было, отметил Песков. В связи с этим он воздержался от комментариев, как отразится возвращение Boeing на российскую авиастроительную отрасль. Так он прокомментировал распространяемую telegram-каналами информацию о том, что американская корпорация по производству авиатехники собирается вернуться в Россию.
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