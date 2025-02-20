Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Риторика украинской власти, в частности лидера страны Владимира Зеленского, оставляет желать лучшего. Между Киевом и Вашингтоном усиливаются разногласия. ВС РФ контролируют ситуацию на всех участках фронта. Эти и другие заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные им во время пресс-кофнеренции — в материале URA.RU.
Международный телефонный разговор Путина
Путин проведет много рабочих встреч, в основном закрытых, 20 февраля. Он, в частности, примет в Кремле Федерацию еврейских общин. Также российский президент проведет международный телефонный разговор. Помимо этого, Путин выступит на совещании судей, где будут обсуждаться итоги 2024 года и ставиться цели на 2025-й.
Риторика Зеленского
Риторика лидера и других представителей власти Украины оставляет желать лучшего. Представители киевского режима часто используют непозволительные высказывания, отметил Песков. В этой ситуации является очевидным падение его президентского рейтинга.
Наступление ВСУ на Брянскую область
ВС РФ контролируют и отслеживают ситуацию на всех фронтах. Так Песков прокомментировал информацию о якобы готовящемся вторжении ВСУ в Брянскую область.
Разногласия между Украиной и США
США являются основным локомотивом, который поддерживает украинскую сторону в конфликте. Администрация предыдущего президента Штатов Джо Байдена исходила из политики «противостояния до последнего украинца» и никогда не заявляла об инициировании мирного процесса. Администрация нового президента, Дональда Трампа, в свою очередь, сообщает о стремлении как можно скорее добиться переговоров. России эта позиция импонирует, однако конкретных данных нужно подождать.
В этих условиях между Украиной и Киевом усиливаются разногласия, поскольку последний привык к иждивенчеству и бесконтрольной трате денег американских налогоплательщиков. Украинским властям не нравится отчитываться за потраченные средства, подчеркнул Песков.
Миротворцы на территории Украины
В Кремле отслеживают противоречивые сообщения Запада о миротворцах. Они вызывают обеспокоенность и опасения, поскольку речь идет о возможном направлении воинского контингента стран НАТО на Украине. Это имеет особое значение для безопасности России, сообщил Песков.
Обмен заключенных между РФ и США
В ходе налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном нельзя исключать обмена заключенными. Эта тема находится на повестке дня.
Возвращение Boeing
Кремль не располагает информацией о возвращении компании Boeing в РФ. Официальных заявлений и обращений производителя о таких намерениях не было, отметил Песков. В связи с этим он воздержался от комментариев, как отразится возвращение Boeing на российскую авиастроительную отрасль. Так он прокомментировал распространяемую telegram-каналами информацию о том, что американская корпорация по производству авиатехники собирается вернуться в Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.