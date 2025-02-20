В Кремле переживают из-за возможной отправки миротворцев ЕС на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной отправке миротворцев разными странами Евросоюза (ЕС). Он считает сообщения подобного рода «противоречивыми».
«Мы отслеживаем все эти сообщения — иногда противоречивые заявления европейцев на этот счет. Это вызывает обеспокоенность, потому то речь идет о возможном направлении воинского контингента стран НАТО на Украину. Это приобретает иное значение с точки зрения обеспечения нашей безопасности. Это вызывает наше опасение», — поделился Песков с журналистами во время конференц-колла.
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