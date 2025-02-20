Президент США Дональд Трамп имеет вектор на установление мира на Украине в отличие от предыдущей администрации Штатов во главе с Джо Байденом, которая поддерживала разжигание конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Прежняя администрация [США] не заявляла никаких целей по инициированию мирного процесса, говорили только о конфликте и тратили на это деньги американских налогоплательщиков. Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что нужно как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков отметил, что позиция Трампа по украинскому конфликту больше импонирует России. По его словам, все цели достигаться мирными средствами и для этого предпринимаются определенные меры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.