Песков: новая администрация США ориентирована на мир на Украине

20 февраля 2025 в 14:25 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что позиция нынешней администрации США по Украине больше импонирует РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Дональд Трамп имеет вектор на установление мира на Украине в отличие от предыдущей администрации Штатов во главе с Джо Байденом, которая поддерживала разжигание конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Прежняя администрация [США] не заявляла никаких целей по инициированию мирного процесса, говорили только о конфликте и тратили на это деньги американских налогоплательщиков. Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что нужно как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что позиция Трампа по украинскому конфликту больше импонирует России. По его словам, все цели достигаться мирными средствами и для этого предпринимаются определенные меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп имеет вектор на установление мира на Украине в отличие от предыдущей администрации Штатов во главе с Джо Байденом, которая поддерживала разжигание конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Прежняя администрация [США] не заявляла никаких целей по инициированию мирного процесса, говорили только о конфликте и тратили на это деньги американских налогоплательщиков. Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что нужно как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что позиция Трампа по украинскому конфликту больше импонирует России. По его словам, все цели достигаться мирными средствами и для этого предпринимаются определенные меры.