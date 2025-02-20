Песков: новая администрация США ориентирована на мир на Украине

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что позиция нынешней администрации США по Украине больше импонирует РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп имеет вектор на установление мира на Украине в отличие от предыдущей администрации Штатов во главе с Джо Байденом, которая поддерживала разжигание конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Прежняя администрация [США] не заявляла никаких целей по инициированию мирного процесса, говорили только о конфликте и тратили на это деньги американских налогоплательщиков. Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что нужно как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Песков отметил, что позиция Трампа по украинскому конфликту больше импонирует России. По его словам, все цели достигаться мирными средствами и для этого предпринимаются определенные меры.

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Президент США Дональд Трамп имеет вектор на установление мира на Украине в отличие от предыдущей администрации Штатов во главе с Джо Байденом, которая поддерживала разжигание конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Прежняя администрация [США] не заявляла никаких целей по инициированию мирного процесса, говорили только о конфликте и тратили на это деньги американских налогоплательщиков. Новая администрация Вашингтона придерживается иных взглядов. Они говорят о том, что нужно как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что позиция Трампа по украинскому конфликту больше импонирует России. По его словам, все цели достигаться мирными средствами и для этого предпринимаются определенные меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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