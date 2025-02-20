В Кремле рассказали, как будут налаживать диалог с США

Песков заявил о проведении обмена заключенными между РФ и США в ходе налаживания диалога
В ходе налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном нельзя исключать обмена заключенными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам. Эта тема (обмен заключенными) находится на повестке дня наших двусторонни отношений, поэтому этого исключать нельзя», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.