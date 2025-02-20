В Кремле рассказали, как будут налаживать диалог с США

Песков: во время диалога между РФ и США нельзя исключать обмен заключенными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил о проведении обмена заключенными между РФ и США в ходе налаживания диалога Фото:

В ходе налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном нельзя исключать обмена заключенными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам. Эта тема (обмен заключенными) находится на повестке дня наших двусторонни отношений, поэтому этого исключать нельзя», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В ходе налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном нельзя исключать обмена заключенными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам. Эта тема (обмен заключенными) находится на повестке дня наших двусторонни отношений, поэтому этого исключать нельзя», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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