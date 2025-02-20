Политика В Кремле оценили риторику Зеленского Песков: риторика Зеленского оставляет желать лучшего 20 февраля 2025 в 14:25 Размер текста - 17 + Песков заявил, что рейтинг Зеленского, как президента, падает Фото: Роман Наумов © URA.RU Риторика президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти страны оставляет желать лучшего. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Риторика Зеленского и многих представители киевского режима оставляет желать лучшего в целом. Зачастую представители украинского режима позволяют себе непозволительные высказывания в адрес глав других государств», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что очевидны является тенденция падения рейтинга Зеленского как президента. Однако Дмитрий Песков отказался вести дискуссию насчет цифр в рейтинге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Риторика президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти страны оставляет желать лучшего. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Риторика Зеленского и многих представители киевского режима оставляет желать лучшего в целом. Зачастую представители украинского режима позволяют себе непозволительные высказывания в адрес глав других государств», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что очевидны является тенденция падения рейтинга Зеленского как президента. Однако Дмитрий Песков отказался вести дискуссию насчет цифр в рейтинге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям