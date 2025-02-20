Риторика президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти страны оставляет желать лучшего. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Риторика Зеленского и многих представители киевского режима оставляет желать лучшего в целом. Зачастую представители украинского режима позволяют себе непозволительные высказывания в адрес глав других государств», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он добавил, что очевидны является тенденция падения рейтинга Зеленского как президента. Однако Дмитрий Песков отказался вести дискуссию насчет цифр в рейтинге.
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