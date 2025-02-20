В Кремле оценили риторику Зеленского

Песков: риторика Зеленского оставляет желать лучшего
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что рейтинг Зеленского, как президента, падает Фото:

Риторика президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти страны оставляет желать лучшего. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Риторика Зеленского и многих представители киевского режима оставляет желать лучшего в целом. Зачастую представители украинского режима позволяют себе непозволительные высказывания в адрес глав других государств», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он добавил, что очевидны является тенденция падения рейтинга Зеленского как президента. Однако Дмитрий Песков отказался вести дискуссию насчет цифр в рейтинге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Риторика президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти страны оставляет желать лучшего. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Риторика Зеленского и многих представители киевского режима оставляет желать лучшего в целом. Зачастую представители украинского режима позволяют себе непозволительные высказывания в адрес глав других государств», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что очевидны является тенденция падения рейтинга Зеленского как президента. Однако Дмитрий Песков отказался вести дискуссию насчет цифр в рейтинге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...