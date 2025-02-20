Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября прошлого года

20 февраля 2025 в 15:23 Размер текста - 17 +

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Впервые с сентября 2024 года внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные на финансовых порталах. Так, согласно информации РИА Новости, на данный момент доллар составляет чуть меньше 88 рублей. При этом портал Investing.com публикует данные о том, что курс доллара сейчас равен 88,4 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые с сентября 2024 года внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные на финансовых порталах. Так, согласно информации РИА Новости, на данный момент доллар составляет чуть меньше 88 рублей. При этом портал Investing.com публикует данные о том, что курс доллара сейчас равен 88,4 рубля.