Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября прошлого года

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Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88 рублей Фото:

Впервые с сентября 2024 года внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные на финансовых порталах.

Так, согласно информации РИА Новости, на данный момент доллар составляет чуть меньше 88 рублей. При этом портал Investing.com публикует данные о том, что курс доллара сейчас равен 88,4 рубля.

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Впервые с сентября 2024 года внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные на финансовых порталах. Так, согласно информации РИА Новости, на данный момент доллар составляет чуть меньше 88 рублей. При этом портал Investing.com публикует данные о том, что курс доллара сейчас равен 88,4 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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