Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября прошлого года

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 88 рублей
Впервые с сентября 2024 года внебиржевой курс доллара опустился ниже отметки в 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные на финансовых порталах.
Так, согласно информации РИА Новости, на данный момент доллар составляет чуть меньше 88 рублей. При этом портал
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