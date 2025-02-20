20 февраля 2025

Десятки домов в закрытом свердловском городе остались без воды и тепла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварию устраняют уже второй день
Аварию устраняют уже второй день Фото:

Уже вторые сутки жители закрытого города Лесной (Свердловская область) сидят без воды и тепла в домах. Управляющая компания якобы не отвечает пострадавшим жильцам, рассказал URA.RU читатель.

«Пошли вторые сутки как нет отопления в половине города, вдобавок нет света, обогреваться тупо нечем. До управляющей компании даже не дозвониться», — поделился собеседник.

Как сообщает администрация города, управляющая компания продолжает работать над устранением аварии, а дома подключают поэтапно. По данным мэрии, «без отопления и горячей воды на данный момент находятся четыре дома». Хотя, судя по жалобам жителей, домов без тепла около 30.

Людям, страдающим от холода, предлагается временное размещение на койках в городских больницах. Также семьям с детьми предоставляется возможность проживания в загородном центре «Солнышко».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уже вторые сутки жители закрытого города Лесной (Свердловская область) сидят без воды и тепла в домах. Управляющая компания якобы не отвечает пострадавшим жильцам, рассказал URA.RU читатель. «Пошли вторые сутки как нет отопления в половине города, вдобавок нет света, обогреваться тупо нечем. До управляющей компании даже не дозвониться», — поделился собеседник. Как сообщает администрация города, управляющая компания продолжает работать над устранением аварии, а дома подключают поэтапно. По данным мэрии, «без отопления и горячей воды на данный момент находятся четыре дома». Хотя, судя по жалобам жителей, домов без тепла около 30. Людям, страдающим от холода, предлагается временное размещение на койках в городских больницах. Также семьям с детьми предоставляется возможность проживания в загородном центре «Солнышко».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...