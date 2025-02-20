Десятки домов в закрытом свердловском городе остались без воды и тепла

Уже вторые сутки жители закрытого города Лесной (Свердловская область) сидят без воды и тепла в домах. Управляющая компания якобы не отвечает пострадавшим жильцам, рассказал URA.RU читатель.
«Пошли вторые сутки как нет отопления в половине города, вдобавок нет света, обогреваться тупо нечем. До управляющей компании даже не дозвониться», — поделился собеседник.
Как сообщает администрация города, управляющая компания продолжает работать над устранением аварии, а дома подключают поэтапно. По данным мэрии, «без отопления и горячей воды на данный момент находятся четыре дома». Хотя, судя по жалобам жителей, домов без тепла около 30.
Людям, страдающим от холода, предлагается временное размещение на койках в городских больницах. Также семьям с детьми предоставляется возможность проживания в загородном центре «Солнышко».
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