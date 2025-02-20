В Челябинске отменили занятия для первоклашек

Комитет по делам образования отменил 21 февраля занятия в школах Челябинска для начальных классов из-за морозов. Аналогичные меры введены и в других муниципальных образованиях.
«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 21 февраля, Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах Челябинска с первого по четвертый классы, первой смены», — сообщает ЕДДС Челябинска.
В связи с низкой температурой отменяются занятия в школах Миасского городского округа с 1 по 4 классы первой смены. Согласно данным приборного контроля МКУ «Управление ГОЧС» средняя температура по Миасскому округу опустилась до 26 градусов.
В Златоусте отменены занятия у школьников с 1 по 7 класс первой смены. В администрации Коркино, Кусы и Кыштыма — также с утра отменены занятия в начальной школе. В школах Красноармейского района детей с 1 по 4 класс первой смены перевели на дистант.
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