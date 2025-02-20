20 февраля 2025

В Челябинске отменили занятия для первоклашек

© Служба новостей «URA.RU»
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21 февраля дети начальных классов не идут в школу из-за морозов
21 февраля дети начальных классов не идут в школу из-за морозов Фото:

Комитет по делам образования отменил  21 февраля занятия в школах Челябинска для начальных классов из-за морозов. Аналогичные меры введены и в других муниципальных образованиях. 

«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 21 февраля, Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах Челябинска с первого по четвертый классы, первой смены», — сообщает ЕДДС Челябинска. 

В связи с низкой температурой отменяются занятия в школах Миасского городского округа с 1 по 4 классы первой смены.  Согласно данным приборного контроля МКУ «Управление ГОЧС» средняя температура по Миасскому округу опустилась до 26 градусов.

В Златоусте отменены занятия у школьников с 1 по 7 класс первой смены. В администрации Коркино, Кусы и Кыштыма — также с утра отменены занятия в начальной школе. В школах Красноармейского района детей с 1 по 4 класс первой смены перевели на дистант. 

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Комитет по делам образования отменил  21 февраля занятия в школах Челябинска для начальных классов из-за морозов. Аналогичные меры введены и в других муниципальных образованиях.  «Уважаемые челябинцы! Сегодня, 21 февраля, Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах Челябинска с первого по четвертый классы, первой смены», — сообщает ЕДДС Челябинска.  В связи с низкой температурой отменяются занятия в школах Миасского городского округа с 1 по 4 классы первой смены.  Согласно данным приборного контроля МКУ «Управление ГОЧС» средняя температура по Миасскому округу опустилась до 26 градусов. В Златоусте отменены занятия у школьников с 1 по 7 класс первой смены. В администрации Коркино, Кусы и Кыштыма — также с утра отменены занятия в начальной школе. В школах Красноармейского района детей с 1 по 4 класс первой смены перевели на дистант. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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