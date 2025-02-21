Челябинский «Трактор» обыграл тольяттинскую «Ладу» на домашнем льду

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 21 февраля в домашнем матче одержал уверенную победу над «Ладой» из Тольятти. Как сообщает корреспондент URA.RU, игра закончилась со счетом 4:1.
«На пятой минуте первого периода счет открыл хоккеист „Трактора“ Григорий Дронов. На последних минутах периода шайбу в ворота „Лады“ забросил Семен Дер-Аргучинцев. Третий гол „черно-белых“ был за Михаилом Горюновым-Рольгизером. В третьем периоде гол забил тольяттинец Александр Государев. После хоккеист челябинской команды Стивен Кэмпфер забросил четвертую и крайнюю шайбу в игре», — передает корреспондент.
В этом сезоне это была третья победа «Трактора» над «Ладой». Следующий матч «Трактора» пройдет в Челябинске. «Черно-белые» сыграют с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. В копилке команды 82 очка после 59 игр. На данный момент челябинцы занимает первое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» же занимает третье место с конца со своими 46 очками.
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