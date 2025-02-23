У России новый абсолютный чемпион мира по боксу: как прошел реванш Бетербиев — Бивол, обзор

Бивол одержал победу над Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира
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Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе
Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Фото:

В воскресенье утром, 23 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся долгожданный реванш между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бивол одержал победу решением большинства судей и завоевал все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO. Подробнее о ходе боя и его значении — в материале URA.RU.

Первый поединок Бетербиев — Бивол и прогнозы на бой

Первый поединок между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, также в Эр-Рияде. Тогда в упорном 12-раундовом бою победу решением судей одержал Бетербиев. Это поражение стало первым в карьере Бивола, и он сразу же заявил о желании взять реванш.

На кону реванша стояли все титулы в полутяжелом весе. 40-летний Бетербиев подходил к бою в статусе абсолютного чемпиона мира (WBC, IBF, WBO, WBA Super и IBO), имея в активе 21 победу в 21 поединке (20 — нокаутом). 34-летний Бивол до первого боя с Бетербиевым также не знал поражений, одержав 23 победы в 23 боях (12 — нокаутом).

Аналитики перед боем считали Бетербиева небольшим фаворитом. Но в целом эксперты прогнозировали, что бой вновь получится конкурентным и, скорее всего, пройдет всю дистанцию.

Как прошел реванш Бивол — Бетербиев: обзор

Первые раунды остались за Биволом, который взвинтил темп и насыщал ударами. Бетербиев занял центр ринга, но его прессинг был менее эффективным, чем обычно. Бивол отлично двигался и успешно контратаковал.

Начиная с четвертого раунда Бетербиев стал действовать агрессивнее и увеличил число точных попаданий. Бивол заметно сбавил обороты, видимо, чтобы сэкономить силы на вторую половину боя. В шестом раунде Бетербиев, казалось, полностью захватил инициативу в бою.

Однако в седьмом и восьмом раундах Бивол переломил ход боя. Он снова взвинтил темп, стал больше двигаться и великолепно проводил многоударные комбинации. Бетербиев в свою очередь сбавил активность и выглядел уставшим.

В чемпионских раундах преимущество Бивола стало подавляющим. Он выбрасывал в разы больше ударов, чем Бетербиев, и был точнее. При этом Дмитрий успевал уходить от атак Артура и почти не пропускал в ответ. Заключительный раунд получился зрелищным: боксеры устроили размен на встречных курсах, но и здесь точнее был Бивол.

Результат поединка Бивол — Бетербиев и рекорды

Судьи справедливо отдали победу Биволу: 114-114, 116-112, 115-113. Хоть один из судей и выставил ничейные очки, в целом превосходство Дмитрия было в эту ночь было ясным. Особенно ярко он смотрелся в концовке боя, когда многие ожидали спурта от Бетербиева.

Таким образом, Бивол взял реванш за единственное поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, собрав у себя все пояса. Его рекорд теперь составляет 24 победы (12 нокаутом), 1 поражение. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере (21 победа, 1 поражение).

Стоит отметить, что Бивол стал всего 14-м абсолютным чемпионом в истории бокса в эпоху четырех основных поясов. После своего триумфа он не исключил возможность третьего боя с Бетербиевым, но отметил, что сейчас хочет отдохнуть и залечить травмы. Что касается Бетербиева, то он поздравил Бивола с победой и заявил, что готов к трилогии, если будет такая возможность.

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В воскресенье утром, 23 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся долгожданный реванш между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бивол одержал победу решением большинства судей и завоевал все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO. Подробнее о ходе боя и его значении — в материале URA.RU. Первый поединок Бетербиев — Бивол и прогнозы на бой Первый поединок между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, также в Эр-Рияде. Тогда в упорном 12-раундовом бою победу решением судей одержал Бетербиев. Это поражение стало первым в карьере Бивола, и он сразу же заявил о желании взять реванш. На кону реванша стояли все титулы в полутяжелом весе. 40-летний Бетербиев подходил к бою в статусе абсолютного чемпиона мира (WBC, IBF, WBO, WBA Super и IBO), имея в активе 21 победу в 21 поединке (20 — нокаутом). 34-летний Бивол до первого боя с Бетербиевым также не знал поражений, одержав 23 победы в 23 боях (12 — нокаутом). Аналитики перед боем считали Бетербиева небольшим фаворитом. Но в целом эксперты прогнозировали, что бой вновь получится конкурентным и, скорее всего, пройдет всю дистанцию. Как прошел реванш Бивол — Бетербиев: обзор Первые раунды остались за Биволом, который взвинтил темп и насыщал ударами. Бетербиев занял центр ринга, но его прессинг был менее эффективным, чем обычно. Бивол отлично двигался и успешно контратаковал. Начиная с четвертого раунда Бетербиев стал действовать агрессивнее и увеличил число точных попаданий. Бивол заметно сбавил обороты, видимо, чтобы сэкономить силы на вторую половину боя. В шестом раунде Бетербиев, казалось, полностью захватил инициативу в бою. Однако в седьмом и восьмом раундах Бивол переломил ход боя. Он снова взвинтил темп, стал больше двигаться и великолепно проводил многоударные комбинации. Бетербиев в свою очередь сбавил активность и выглядел уставшим. В чемпионских раундах преимущество Бивола стало подавляющим. Он выбрасывал в разы больше ударов, чем Бетербиев, и был точнее. При этом Дмитрий успевал уходить от атак Артура и почти не пропускал в ответ. Заключительный раунд получился зрелищным: боксеры устроили размен на встречных курсах, но и здесь точнее был Бивол. Результат поединка Бивол — Бетербиев и рекорды Судьи справедливо отдали победу Биволу: 114-114, 116-112, 115-113. Хоть один из судей и выставил ничейные очки, в целом превосходство Дмитрия было в эту ночь было ясным. Особенно ярко он смотрелся в концовке боя, когда многие ожидали спурта от Бетербиева. Таким образом, Бивол взял реванш за единственное поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, собрав у себя все пояса. Его рекорд теперь составляет 24 победы (12 нокаутом), 1 поражение. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере (21 победа, 1 поражение). Стоит отметить, что Бивол стал всего 14-м абсолютным чемпионом в истории бокса в эпоху четырех основных поясов. После своего триумфа он не исключил возможность третьего боя с Бетербиевым, но отметил, что сейчас хочет отдохнуть и залечить травмы. Что касается Бетербиева, то он поздравил Бивола с победой и заявил, что готов к трилогии, если будет такая возможность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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