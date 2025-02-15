В центре Тюмени открылся павильон с югорскими товарами

В Тюмени начали продавать товары бренда «Сделано в Югре». Павильон с югорской продукцией открылся на пешеходной улице Дзержинского в самом центре города, сообщили в правительстве ХМАО.
«В центре Тюмени начали продавать югорские товары. На главной пешеходной улице города (ул. Дзержинского) открылся брендированный павильон „Сделано в Югре“. Здесь можно приобрести продукты и сувениры», — рассказали в telegram-канале властей ХМАО.
Открытие точки позволит познакомить тюменцев с культурой и гастрономическим разнообразием округа. Планируется, что это поможет привлечь туристов в ХМАО.
В новом павильоне тюменцы смогут приобрести продукты и сувениры югорского производства. Так здесь продаются сладости, дикоросы, варенье и джемы. Из сувенирной продукции — куклы и магниты, украшения из меха и рогов.
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