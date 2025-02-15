В центре Тюмени открылся павильон с югорскими товарами

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Павильон с продукцией из ХМАО открылся на пешеходной улице в центре Тюмени
Павильон с продукцией из ХМАО открылся на пешеходной улице в центре Тюмени Фото:

В Тюмени начали продавать товары бренда «Сделано в Югре». Павильон с югорской продукцией открылся на пешеходной улице Дзержинского в самом центре города, сообщили в правительстве ХМАО. 

«В центре Тюмени начали продавать югорские товары. На главной пешеходной улице города (ул. Дзержинского) открылся брендированный павильон „Сделано в Югре“. Здесь можно приобрести продукты и сувениры», — рассказали в telegram-канале властей ХМАО.

Открытие точки позволит познакомить тюменцев с культурой и гастрономическим разнообразием округа. Планируется, что это поможет привлечь туристов в ХМАО. 

В новом павильоне тюменцы смогут приобрести продукты и сувениры югорского производства. Так здесь продаются сладости, дикоросы, варенье и джемы. Из сувенирной продукции — куклы и магниты, украшения из меха и рогов. 

Ранее URA.RU сообщало, что компания СПК «Ханты-Мансийский» одержала победу на международном конкурсе «Лучший продукт — 2025». Она покорила жюри мармеладом с брусникой и ягелем. 

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В Тюмени начали продавать товары бренда «Сделано в Югре». Павильон с югорской продукцией открылся на пешеходной улице Дзержинского в самом центре города, сообщили в правительстве ХМАО.  «В центре Тюмени начали продавать югорские товары. На главной пешеходной улице города (ул. Дзержинского) открылся брендированный павильон „Сделано в Югре“. Здесь можно приобрести продукты и сувениры», — рассказали в telegram-канале властей ХМАО. Открытие точки позволит познакомить тюменцев с культурой и гастрономическим разнообразием округа. Планируется, что это поможет привлечь туристов в ХМАО.  В новом павильоне тюменцы смогут приобрести продукты и сувениры югорского производства. Так здесь продаются сладости, дикоросы, варенье и джемы. Из сувенирной продукции — куклы и магниты, украшения из меха и рогов.  Ранее URA.RU сообщало, что компания СПК «Ханты-Мансийский» одержала победу на международном конкурсе «Лучший продукт — 2025». Она покорила жюри мармеладом с брусникой и ягелем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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