ЕС грозит санкциями иностранным компаниям, сотрудничающим с пермским аэропортом

Аэропорт Перми «Большое Савино» в очередной раз вошел в санкционный список Евросоюза. На этот раз в ограничениях указано, что европейские компании, которые будут замечены в сотрудничестве с пермским аэропортом также рискуют попасть под ограничительные меры. Список всех компаний, попавших под санкции опубликован, опубликован на интернет-ресурсах ЕС.
«В списке компаний, которые попали под санкции отмечен аэропорт „Большое Савино“», — следует из документа. Также ЕС планирует вводить ограничительные меры тем компаниям, которые захотят совершать внутренние рейсы в ряд регионов России и сотрудничать с пермским аэропортом. Любые сделки с аэропортом Перми запрещены для европейских компаний.
Ранее ЕС включил в санкционный пакет пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса ПАО НПО «Искра». Также в списке находится и IT-компания «Випакс».
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