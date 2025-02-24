ЕС грозит санкциями иностранным компаниям, сотрудничающим с пермским аэропортом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
аэропорт Перми попал под санкции Евросоюза
аэропорт Перми попал под санкции Евросоюза Фото:

Аэропорт Перми «Большое Савино» в очередной раз вошел в санкционный список Евросоюза. На этот раз в ограничениях указано, что европейские компании, которые будут замечены в сотрудничестве с пермским аэропортом также рискуют попасть под ограничительные меры. Список всех компаний, попавших под санкции опубликован, опубликован на интернет-ресурсах ЕС.

«В списке компаний, которые попали под санкции отмечен аэропорт „Большое Савино“», — следует из документа. Также ЕС планирует вводить ограничительные меры тем компаниям, которые захотят совершать внутренние рейсы в ряд регионов России и сотрудничать с пермским аэропортом. Любые сделки с аэропортом Перми запрещены для европейских компаний.

Ранее ЕС включил в санкционный пакет пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса ПАО НПО «Искра». Также в списке находится и IT-компания «Випакс».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Перми «Большое Савино» в очередной раз вошел в санкционный список Евросоюза. На этот раз в ограничениях указано, что европейские компании, которые будут замечены в сотрудничестве с пермским аэропортом также рискуют попасть под ограничительные меры. Список всех компаний, попавших под санкции опубликован, опубликован на интернет-ресурсах ЕС. «В списке компаний, которые попали под санкции отмечен аэропорт „Большое Савино“», — следует из документа. Также ЕС планирует вводить ограничительные меры тем компаниям, которые захотят совершать внутренние рейсы в ряд регионов России и сотрудничать с пермским аэропортом. Любые сделки с аэропортом Перми запрещены для европейских компаний. Ранее ЕС включил в санкционный пакет пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса ПАО НПО «Искра». Также в списке находится и IT-компания «Випакс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...