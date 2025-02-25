В ЗАТО Снежинск матери предложили родить до окончания срока пропуска

В Снежинске (Челябинская область) Ольге Осинцевой из деревни Григорьевка предложили родить до окончания срока действия пропуска в закрытый город. Как Осинцева рассказала URA.RU, если бы ребенок не родился сам, акушеры готовы были помочь ему это сделать.
«Мои 40 недель истекают к 12 марта. Когда обратились в роддом Снежинска, я радовалась: людей в силу закрытости города мало, палаты у рожениц индивидуальные. Однако сказали, что родить надо до 4 марта, поскольку это последний день действия пропуска», — пояснила URA.RU Осинцева.
На вопрос о том, что делать, если естественным образом родов не будет, медики поспешили заверить: 38 недель беременности являются оптимальным сроком для родов, а на сроке в 40 недель есть повод начать беспокоиться. Об этом же сотрудница учреждения заявила в разговоре с URA.RU. Она добавила, что оформление нового пропуска потребует нескольких недель мытарств с возможным отказом в конце срока. Поскольку период действия уже идет, Осинцева может обратиться в учреждение за экстренной помощью.
«Для родов важна готовность родовых путей. У одной матери это достигается за 36 недель, а у другой — за 41 неделю. Скорость зависит от организма женщины. Где рожать, решает сама будущая мать. Если будет срок больше 37 недель, то примет любой роддом», — сообщил URA.RU работающий в системе специалист.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. Там отметили, что роддом Снежинска не является подведомственным минздраву региона. Он относится к медсанчасти № 15 Федерального медико-биологического агентства России. При этом в Каслях жительницам оказывается только экстренная и неотложная медицинская помощь.
«В условиях ургентного родильного зала районной больницы Каслей, который работает круглосуточно, в 2024 году было зарегистрировано два случая родов. Пациентки для плановой госпитализации, а также из группы риска своевременно направляются в районную больницу Кыштыма или Областной перинатальный центр Челябинска», — пояснили URA.RU в минздраве.
Роддом Снежинска Осинцева выбрала из-за его близости к Каслинскому району. До города ехать по прямой 15 километров, по трассе — 27. После всех перипетий Осинцева собралась рожать в Свердловском перинатальном центре. Решить вопрос с местом родов помог работодатель. Управляющая «Григорьевскими садами», где Осинцева вместе с мужем работает агрономом, многодетная мать Ольга Сегаль, отметила: пара для предприятия является ценным кадровым активом.
В Челябинскую область супруги Осинцевы приехали после учебы в Екатеринбурге. Они выбрали работу в регионе, и Сегаль надеется, что трудности с выбором роддома не станут поводом для смены жительства.
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