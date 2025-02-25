В Екатеринбург привезли футуристические иконы с роботами «советского Дали». Фото

В Екатеринбурге открылась выставка советского художника-сюрреалиста

25 февраля 2025 в 18:00 Размер текста - 17 +

Выставка работ Александра Пантелеева проработает до 20 апреля Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге открылась необычная выставка советского уфимско-вологодского монументалиста Александра Пантелеева, который по наличию экспрессии в искусстве и внешне напоминал сюрреалиста Сальвадора Дали. Художник удивляет не только своими индустриальными пейзажами, деревенскими ландшафтами, но и футуристичными «портретами» роботов, где в роли христианских святых выступают одушевленные машины. На новую экспозицию в «Эрмитаж-Урал» заглянуло URA.RU. Выставка Deus ex machina включает в себя 79 произведений. Ради выставки на Урале работы Пантелеева привезли из Вологодской картинной галереи и Башкирского художественного музея имени Нестерова, также картины из своих собраний предоставил Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Александр Пантелеев писал «святых роботов» каждый год Фото: Екатерина Крылова © URA.RU В Екатеринбурге представлены произведения, созданные художником в 1950-х — 1990-х годах. В детстве семья переехала из города Великие Луки (Псковская область) в Уфу, оттуда Пантелеев перебрался в Вологду. Все это отразилось на творчестве деятеля искусств, поэтому он пробовал себя в разных тематиках, но одна из ярких и примечательных — это «Чин непредвидения». С конца 1970-х Пантелеев начал создавать цикл о роботах. «Сначала он пишет картину «Смерть робота», эта композиция выглядела как икона «Успение Пресвятой Богородицы». Он позволил вписать себе роботов в иконную традицию. Православные люди, конечно, могли бы возмутиться, что это кощунство. Но Александр Васильевич не хотел никого обидеть, а, наоборот, он пытался понять современный мир. В конце концов появились «Смерть робота», дальше — «Влюбленные роботы», «Индустриальная муза», «Распятие роботов», — рассказала куратор выставки Наталья Пономарева. По ее словам, художник хотел показать таким образом, что машины очеловечиваются, а люди, наоборот, превращаются в роботов. Нашлось место в работах и ландшафтам Южного Урала, и театральным декорациям, и индустриальным пейзажам. Например, в «Медном руднике» автор показывает многослойность руды и накладывает толстые мазки один за другим. Все работы того периода созданы в коричневых, красных и ультрамариновых оттенках, а здания будто начерчены архитектором. Переход заметен, когда художник переезжает в деревню Красново (Вологодская область): на смену рабочим и заводам приходят деревенские виды в розово-золотистых оттенках. Также на выставке представлены картины, созданные Пантелеевым после поездок в Узбекистан, Италию и Кубу. Все произведения можно увидеть в Большом выставочном зале «Эрмитаж-Урала» с 26 февраля по 20 апреля. Ранее в Екатеринбурге открылась выставка немца-коммуниста Эриха Борхерта. Выпускник знаменитой школы архитектуры Баухауз также любил изображать индустриальные пейзажи, а еще отражал политической темы и жизнь советских людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге открылась необычная выставка советского уфимско-вологодского монументалиста Александра Пантелеева, который по наличию экспрессии в искусстве и внешне напоминал сюрреалиста Сальвадора Дали. Художник удивляет не только своими индустриальными пейзажами, деревенскими ландшафтами, но и футуристичными «портретами» роботов, где в роли христианских святых выступают одушевленные машины. На новую экспозицию в «Эрмитаж-Урал» заглянуло URA.RU. Выставка Deus ex machina включает в себя 79 произведений. Ради выставки на Урале работы Пантелеева привезли из Вологодской картинной галереи и Башкирского художественного музея имени Нестерова, также картины из своих собраний предоставил Екатеринбургский музей изобразительных искусств. В Екатеринбурге представлены произведения, созданные художником в 1950-х — 1990-х годах. В детстве семья переехала из города Великие Луки (Псковская область) в Уфу, оттуда Пантелеев перебрался в Вологду. Все это отразилось на творчестве деятеля искусств, поэтому он пробовал себя в разных тематиках, но одна из ярких и примечательных — это «Чин непредвидения». С конца 1970-х Пантелеев начал создавать цикл о роботах. «Сначала он пишет картину «Смерть робота», эта композиция выглядела как икона «Успение Пресвятой Богородицы». Он позволил вписать себе роботов в иконную традицию. Православные люди, конечно, могли бы возмутиться, что это кощунство. Но Александр Васильевич не хотел никого обидеть, а, наоборот, он пытался понять современный мир. В конце концов появились «Смерть робота», дальше — «Влюбленные роботы», «Индустриальная муза», «Распятие роботов», — рассказала куратор выставки Наталья Пономарева. По ее словам, художник хотел показать таким образом, что машины очеловечиваются, а люди, наоборот, превращаются в роботов. Нашлось место в работах и ландшафтам Южного Урала, и театральным декорациям, и индустриальным пейзажам. Например, в «Медном руднике» автор показывает многослойность руды и накладывает толстые мазки один за другим. Все работы того периода созданы в коричневых, красных и ультрамариновых оттенках, а здания будто начерчены архитектором. Переход заметен, когда художник переезжает в деревню Красново (Вологодская область): на смену рабочим и заводам приходят деревенские виды в розово-золотистых оттенках. Также на выставке представлены картины, созданные Пантелеевым после поездок в Узбекистан, Италию и Кубу. Все произведения можно увидеть в Большом выставочном зале «Эрмитаж-Урала» с 26 февраля по 20 апреля. Ранее в Екатеринбурге открылась выставка немца-коммуниста Эриха Борхерта. Выпускник знаменитой школы архитектуры Баухауз также любил изображать индустриальные пейзажи, а еще отражал политической темы и жизнь советских людей.