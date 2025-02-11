В Екатеринбурге привезли тайный архив «изменника Родины». Фото

В Екатеринбурге открылась выставка выпускника Баухауза Эриха Борхерта

11 февраля 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Выставку интересно рассматривать, потому что на ней чередуются трагичные и безмятежные вещи. Фото: Екатерина Крылова © URA.RU В Екатеринбургском музее изобразительных искусства (ЕМИИ) открылась выставка немца-коммуниста Эриха Борхерта. Выпускник знаменитой школы архитектуры Баухауз занимался оформлением интерьеров в Москве, а также рисовал акварелью, пастелью и чернилами. Но позже его обвинили в саботаже и признали изменником Родины. Все эти жизненные перипетии отразились на творчестве Борхерта, рассказала куратор выставки Ирина Кудрявцева. Тайные архивы решили показать внуки художника — Дарья и Иван Кольченко. Эрих Борхерт — малоизученный художник, становление которого пришлось на экстремальные 1930-е годы. Герой родился в Германии и обучался настенной живописи в Баухаузе, где тогда преподавали Пауль Клее и Василий Кандинский. После выпуска иностранный живописец уехал в Россию — такое активно практиковалось в советские годы. В Москве Борхерт руководит проектной мастерской треста «Малярстрой», тогда же он знакомится с будущей женой — художницей Софьей Матвеевой, ее работы также представлены на выставке в ЕМИИ. «Промышленная композиция» кричит о том, что над рисунком работал архитектор Фото предоставлено ЕМИИ В 30-е живописец делает ставки в своих работах на чертежных силуэтах — это заметно в картинах «Индустриальный пейзаж 1», «Тифлис. Крыши» и «Промышленная композиция». В некоторых работах Борхерт дополняет графические рисунки цветом, но рациональность и структурность мышления, характерные для архитекторов, работы не покидают. Чуть позже в картинах немецкого художника появляется дух экспрессионизма: силуэты становятся размытыми, но очень яркими. В 1932 году Борхерт в последний раз посещает Германию, где его очень будоражат президентские выборы. Эти впечатления выплеснулись в такие работы, как: «Стачка», «Собрание рабочих», «Прокламация», «Мужской разговор» и другие. Чуть позже автор отходит от политической темы и переключается на повседневную жизнь. В его картинах начинают появляться простые советские люди на отдыхе и работе, все они нарисованы пастелью и акварелью. «Пляжные сцены традиционны для советского искусства, они представляют мир единения людей и какого-то очень радостного проживания социалистической жизни. Также создаются архетипические советские образы: проектировщики, строители, молодые комсомольцы, пионеры, матери, физкультурницы. Вот эти типажи людей новой формации», — говорит куратор Ирина Кудрявцева. Борхерт не забывает и об окружающей его среде — городских пейзажах. В работах немецкого художника есть нотки авангардизма от известного Александра Родченко Фото предоставлено ЕМИИ Получив в 1939 году гражданство СССР, несмотря на происхождение, ему дают слуить в Красной армии, но только в качестве солдата стройбата. С началом Второй мировой войны художник едет в Каменск-Уральский на строительство Уральского алюминиевого завода. Обстановка 1941 года волнует Борхерта, это отражается и на его работах. Становится много черно-белых карандашных рисунков на тему войны. Но Борхерт не забывает и фиксировать происходящее: во время строительства завода деятель живет в суровых бытовых, психологических условиях, что можно увидеть в работах. Возникают камерные рисунки В 1942 году Борхерту предъявляют обвинение в подготовке акта саботажа на тепловой электростанции. Деятеля искусств признали виновным в том, что он был членом антисоветской диверсионной группы и изменником Родины. Борхерта приговорили к 20 годам исправительных работ и отправили в трудовые лагеря. Лишь в 60-е художника реабилитировал Военный трибунал войск НКВД Уральского округа. Проследить весь этот путь живописца можно на выставке «Эрих Борхерт в России». Здесь представлено около 100 работ, а также письма и фотографии из личного архива семьи. Работы немецко-советского авангарда пробудут на Урале до 27 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургском музее изобразительных искусства (ЕМИИ) открылась выставка немца-коммуниста Эриха Борхерта. Выпускник знаменитой школы архитектуры Баухауз занимался оформлением интерьеров в Москве, а также рисовал акварелью, пастелью и чернилами. Но позже его обвинили в саботаже и признали изменником Родины. Все эти жизненные перипетии отразились на творчестве Борхерта, рассказала куратор выставки Ирина Кудрявцева. Тайные архивы решили показать внуки художника — Дарья и Иван Кольченко. Эрих Борхерт — малоизученный художник, становление которого пришлось на экстремальные 1930-е годы. Герой родился в Германии и обучался настенной живописи в Баухаузе, где тогда преподавали Пауль Клее и Василий Кандинский. После выпуска иностранный живописец уехал в Россию — такое активно практиковалось в советские годы. В Москве Борхерт руководит проектной мастерской треста «Малярстрой», тогда же он знакомится с будущей женой — художницей Софьей Матвеевой, ее работы также представлены на выставке в ЕМИИ. В 30-е живописец делает ставки в своих работах на чертежных силуэтах — это заметно в картинах «Индустриальный пейзаж 1», «Тифлис. Крыши» и «Промышленная композиция». В некоторых работах Борхерт дополняет графические рисунки цветом, но рациональность и структурность мышления, характерные для архитекторов, работы не покидают. Чуть позже в картинах немецкого художника появляется дух экспрессионизма: силуэты становятся размытыми, но очень яркими. В 1932 году Борхерт в последний раз посещает Германию, где его очень будоражат президентские выборы. Эти впечатления выплеснулись в такие работы, как: «Стачка», «Собрание рабочих», «Прокламация», «Мужской разговор» и другие. Чуть позже автор отходит от политической темы и переключается на повседневную жизнь. В его картинах начинают появляться простые советские люди на отдыхе и работе, все они нарисованы пастелью и акварелью. «Пляжные сцены традиционны для советского искусства, они представляют мир единения людей и какого-то очень радостного проживания социалистической жизни. Также создаются архетипические советские образы: проектировщики, строители, молодые комсомольцы, пионеры, матери, физкультурницы. Вот эти типажи людей новой формации», — говорит куратор Ирина Кудрявцева. Борхерт не забывает и об окружающей его среде — городских пейзажах. Получив в 1939 году гражданство СССР, несмотря на происхождение, ему дают слуить в Красной армии, но только в качестве солдата стройбата. С началом Второй мировой войны художник едет в Каменск-Уральский на строительство Уральского алюминиевого завода. Обстановка 1941 года волнует Борхерта, это отражается и на его работах. Становится много черно-белых карандашных рисунков на тему войны. Но Борхерт не забывает и фиксировать происходящее: во время строительства завода деятель живет в суровых бытовых, психологических условиях, что можно увидеть в работах. Возникают камерные рисунки В 1942 году Борхерту предъявляют обвинение в подготовке акта саботажа на тепловой электростанции. Деятеля искусств признали виновным в том, что он был членом антисоветской диверсионной группы и изменником Родины. Борхерта приговорили к 20 годам исправительных работ и отправили в трудовые лагеря. Лишь в 60-е художника реабилитировал Военный трибунал войск НКВД Уральского округа. Проследить весь этот путь живописца можно на выставке «Эрих Борхерт в России». Здесь представлено около 100 работ, а также письма и фотографии из личного архива семьи. Работы немецко-советского авангарда пробудут на Урале до 27 апреля.