«Не может подняться с кровати»: в свердловской школе ученику устроили травлю. Фото

В школе Дегтярска затравили 12-летнего ученика и сломали ему руку

25 февраля 2025 в 20:15 Размер текста - 17 +

Над подростком регулярно издеваются в школе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школе Дегтярска (Свердловская область) 12-летнего ученика забили двое сверстников, которые регулярно издевались над ним. Теперь мальчик не может подняться с кровати из-за сломанной руки и сотрясения мозга. Мать пострадавшего рассказала, что уже несколько лет пытается привлечь внимание к проблеме буллинга, с которой сталкивается ее сын, но все безуспешно. «Мальчик уже неделю не может подняться с кровати после того, как двое одноклассников серьезно его травмировали. Мать ребенка, Елена, неоднократно обращалась к учителям и директору школы, но безрезультатно», — передает «Четвертый канал». По словам матери, ребенок получил серьезные травмы 17 февраля, когда одноклассники начали хватать жертву, а затем ударили о пол. Пострадавшая сторона уверяет, что школа отказывается предоставлять доступ к видеозаписям инцидента, ссылаясь на меры по борьбе с терроризмом. Между тем, мать мальчика обратилась в полицию с заявлением, однако боится, что дело могут попытаться замять.



«Сообщение от мамы 12-летнего учащегося школы № 23 г. Дегтярска о нанесенных ему телесных повреждений со стороны одноклассников поступило в полицию Ревды 23 февраля. Это первое обращение со стороны матери в правоохранительные органы. В настоящее время сотрудниками МО МВД России „Ревдинский“ проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет вынесено объективное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе силового ведомства. telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» Фото: telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе Дегтярска (Свердловская область) 12-летнего ученика забили двое сверстников, которые регулярно издевались над ним. Теперь мальчик не может подняться с кровати из-за сломанной руки и сотрясения мозга. Мать пострадавшего рассказала, что уже несколько лет пытается привлечь внимание к проблеме буллинга, с которой сталкивается ее сын, но все безуспешно. «Мальчик уже неделю не может подняться с кровати после того, как двое одноклассников серьезно его травмировали. Мать ребенка, Елена, неоднократно обращалась к учителям и директору школы, но безрезультатно», — передает «Четвертый канал». По словам матери, ребенок получил серьезные травмы 17 февраля, когда одноклассники начали хватать жертву, а затем ударили о пол. Пострадавшая сторона уверяет, что школа отказывается предоставлять доступ к видеозаписям инцидента, ссылаясь на меры по борьбе с терроризмом. Между тем, мать мальчика обратилась в полицию с заявлением, однако боится, что дело могут попытаться замять. «Сообщение от мамы 12-летнего учащегося школы № 23 г. Дегтярска о нанесенных ему телесных повреждений со стороны одноклассников поступило в полицию Ревды 23 февраля. Это первое обращение со стороны матери в правоохранительные органы. В настоящее время сотрудниками МО МВД России „Ревдинский“ проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет вынесено объективное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе силового ведомства.