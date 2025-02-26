Екатеринбург на грани транспортного коллапса: у перевозчиков нет денег на бензин

Автобусные перевозчики Екатеринбурга не получили деньги по брутто-контрактам

26 февраля 2025 в 13:30 Размер текста - 17 +

Екатеринбург может остаться без автобусов Фото: Илья Московец © URA.RU Некоторые автобусные перевозчики Екатеринбурга грозятся не выйти на маршруты из-за проблем с выплатами от мэрии. Об этом URA.RU сообщил один из перевозчиков, представившийся выразителем интересов всех без исключения участников отрасли (получить от него подтверждение этого статуса к моменту публикации не удалось). При этом источник URA.RU в мэрии признал наличие проблемы, но заверил, что она устранена. Есть и официальный комментарий от чиновников. Новость по теме Мэр Екатеринбурга анонсировал транспортную революцию: главное Как ранее сообщало агентство, с 1 февраля транспортные подрядчики администрации перешли на работу по брутто-контрактам. Эта схема — финансово более выгодная для бизнеса — предполагает, что перевозчики получают плату за километры (и перестают конкурировать за каждого пассажира), а вся выручка с билетов идет в муниципальный бюджет. «Я буду выступать от лица всех городских перевозчиков (тендеры выиграли 10 компаний, — прим. URA.RU). Услугу мы оказываем, деньги получаем, но воспользоваться этими деньгами не можем, так как они приходят на казначейский спецсчет. Осталось день-два и перевозчики просто не смогут выйти на линию. А это порядка 70% подвижного состава в городе», — пригрозил собеседник. По его словам, в компаниях якобы уже нет денег на топливо, его начали покупать в кредит. В день на один автобус среднего класса закладывается по шесть тысяч рублей, а на модели большого класса — порядка десяти тысяч рублей. Также деньги нужны на выплаты зарплат, на ремонт транспорта, аренду помещения, стоянки и штрафы (их мэрия уже начала выписывать, хотя якобы обещала этого не делать, пока не выстроится система). «Сумма штрафов на 25 февраля составляет от 400 до 600 тысяч рублей. И самое интересное: нам выкручивают руки, мы должны их [штрафы] оплатить в течение шести дней. Если мы не оплачиваем эти штрафы, на перевозчиков возлагаются дополнительные санкции», — посетовал собеседник. Он также утверждает, что деньги из бюджета города, согласно контракту, должны были приходить за месяц в три этапа — с 1-го по 10 февраля, с 11-го по 17 февраля и с 18-го по 28 февраля. Однако якобы еще не все предприятия к 24 февраля получили даже по первому траншу, а кто и получил, якобы не может этими деньгами воспользоваться, так как, чтобы перевозчикам оплатить своим же контрагентам со своего спецсчета, департамент финансов мэрии должен у себя в системе вбить этих контрагентов и одобрить платеж. «Получается, что нам за наши же кровно заработанные приходится стоять в позе просителя и согласовывать каждую платежку с администрацией города. А мы ведь все добросовестные налогоплательщики. И нашу работу проверяет целая куча надзорных ведомств. Ни один город нашей страны, где есть брутто-контракты не работает через казначейские счета, все работают через банковское сопровождение, и у коллег в других городах и регионах нет проблем с финансовой дисциплиной. А мы у себя же в городе оказались заложниками администрации, которая и реформу хочет сделать по-быстренькому, и наверх отчитаться. Когда мы только начинали заходить в транспортную реформу, нам совершенно другое рассказывали», — сокрушается собеседник. По его данным, расходы каждого перевозчика за этот месяц уже составили от 7 до 15 миллионов рублей. Силовики якобы наблюдают за тем, как будет развиваться ситуация, и готовы вмешаться в проблему, заключил собеседник. Источник URA.RU в мэрии заявил, что проблемы с движением средств возникли во многом из-за ошибок самих перевозчиков. «Всех [перед началом реформы] специально собирали, объясняли, как оформлять отчеты, заводить казначейские счета. Некоторые провалили эту работу. Были ошибки и со стороны департамента финансов. Насколько я знаю, они устранены, и все полагающиеся транши перевозчики получили на днях», — заверил источник. В пресс-службе администрации корреспонденту сказали, что деньги уже получили предприятия, предоставившие полный набор документов за первый этап отработки контрактов. «Сейчас происходит перечисление денег за второй этап. Департамент транспорта добивается соблюдения сроков выплат при надлежащем документообороте», — подчеркнули в администрации. Там добавили, что вопросы о штрафах при невыполнении обязательств были прописаны в контактах перевозчиков, поэтому это не может быть для них новостью. «Все идет через казначейский счет, это верно. У нас финансовая часть очень требовательная к качеству заполняемой документации. Понятно, что департаменту транспорта нужно, чтобы общественный транспорт ходил, но деньги большие и строгости, в связи с этим тоже большие», — подчеркнула мэрия. Как писало URA.RU, текущие контракты заключены лишь на полгода. Это такой переходный этап в преддверии полноценного запуска брутто-реформы. К сентябрю администрация проведет новые аукционы, победители которых получат соглашения на три-пять лет — стоимостью в миллиарды рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые автобусные перевозчики Екатеринбурга грозятся не выйти на маршруты из-за проблем с выплатами от мэрии. Об этом URA.RU сообщил один из перевозчиков, представившийся выразителем интересов всех без исключения участников отрасли (получить от него подтверждение этого статуса к моменту публикации не удалось). При этом источник URA.RU в мэрии признал наличие проблемы, но заверил, что она устранена. Есть и официальный комментарий от чиновников. Как ранее сообщало агентство, с 1 февраля транспортные подрядчики администрации перешли на работу по брутто-контрактам. Эта схема — финансово более выгодная для бизнеса — предполагает, что перевозчики получают плату за километры (и перестают конкурировать за каждого пассажира), а вся выручка с билетов идет в муниципальный бюджет. «Я буду выступать от лица всех городских перевозчиков (тендеры выиграли 10 компаний, — прим. URA.RU). Услугу мы оказываем, деньги получаем, но воспользоваться этими деньгами не можем, так как они приходят на казначейский спецсчет. Осталось день-два и перевозчики просто не смогут выйти на линию. А это порядка 70% подвижного состава в городе», — пригрозил собеседник. По его словам, в компаниях якобы уже нет денег на топливо, его начали покупать в кредит. В день на один автобус среднего класса закладывается по шесть тысяч рублей, а на модели большого класса — порядка десяти тысяч рублей. Также деньги нужны на выплаты зарплат, на ремонт транспорта, аренду помещения, стоянки и штрафы (их мэрия уже начала выписывать, хотя якобы обещала этого не делать, пока не выстроится система). «Сумма штрафов на 25 февраля составляет от 400 до 600 тысяч рублей. И самое интересное: нам выкручивают руки, мы должны их [штрафы] оплатить в течение шести дней. Если мы не оплачиваем эти штрафы, на перевозчиков возлагаются дополнительные санкции», — посетовал собеседник. Он также утверждает, что деньги из бюджета города, согласно контракту, должны были приходить за месяц в три этапа — с 1-го по 10 февраля, с 11-го по 17 февраля и с 18-го по 28 февраля. Однако якобы еще не все предприятия к 24 февраля получили даже по первому траншу, а кто и получил, якобы не может этими деньгами воспользоваться, так как, чтобы перевозчикам оплатить своим же контрагентам со своего спецсчета, департамент финансов мэрии должен у себя в системе вбить этих контрагентов и одобрить платеж. «Получается, что нам за наши же кровно заработанные приходится стоять в позе просителя и согласовывать каждую платежку с администрацией города. А мы ведь все добросовестные налогоплательщики. И нашу работу проверяет целая куча надзорных ведомств. Ни один город нашей страны, где есть брутто-контракты не работает через казначейские счета, все работают через банковское сопровождение, и у коллег в других городах и регионах нет проблем с финансовой дисциплиной. А мы у себя же в городе оказались заложниками администрации, которая и реформу хочет сделать по-быстренькому, и наверх отчитаться. Когда мы только начинали заходить в транспортную реформу, нам совершенно другое рассказывали», — сокрушается собеседник. По его данным, расходы каждого перевозчика за этот месяц уже составили от 7 до 15 миллионов рублей. Силовики якобы наблюдают за тем, как будет развиваться ситуация, и готовы вмешаться в проблему, заключил собеседник. Источник URA.RU в мэрии заявил, что проблемы с движением средств возникли во многом из-за ошибок самих перевозчиков. «Всех [перед началом реформы] специально собирали, объясняли, как оформлять отчеты, заводить казначейские счета. Некоторые провалили эту работу. Были ошибки и со стороны департамента финансов. Насколько я знаю, они устранены, и все полагающиеся транши перевозчики получили на днях», — заверил источник. В пресс-службе администрации корреспонденту сказали, что деньги уже получили предприятия, предоставившие полный набор документов за первый этап отработки контрактов. «Сейчас происходит перечисление денег за второй этап. Департамент транспорта добивается соблюдения сроков выплат при надлежащем документообороте», — подчеркнули в администрации. Там добавили, что вопросы о штрафах при невыполнении обязательств были прописаны в контактах перевозчиков, поэтому это не может быть для них новостью. «Все идет через казначейский счет, это верно. У нас финансовая часть очень требовательная к качеству заполняемой документации. Понятно, что департаменту транспорта нужно, чтобы общественный транспорт ходил, но деньги большие и строгости, в связи с этим тоже большие», — подчеркнула мэрия. Как писало URA.RU, текущие контракты заключены лишь на полгода. Это такой переходный этап в преддверии полноценного запуска брутто-реформы. К сентябрю администрация проведет новые аукционы, победители которых получат соглашения на три-пять лет — стоимостью в миллиарды рублей.