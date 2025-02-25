25 февраля 2025

Челябинская модель Шейк повторила за Бьянкой Цензоре и вышла на подиум в прозрачном платье

Челябинская модель Ирина Шейк выступила на показе итальянского бренда Dsquared2
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Шейк надела черное прозрачное платье на показе итальянского бренда
Ирина Шейк надела черное прозрачное платье на показе итальянского бренда Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области выступила на юбилейном шоу бренда Dsquared2 в рамках недели моды в Милане. Манекенщица появилась на подиуме в прозрачном платье. Наряд напомнил «голый» образ жены репера Канье Уэста Бьянки Цензори на премии «Грэмми-2025».

«Отрицание — это подиум! Джейла Джаймия Хикмон дебютировала на Миланской неделе моды на 30-м юбилейном шоу Dsquared2. После выхода на подиум вместе с Наоми Кэмпбелл, Ириной Шейк, Изабели Фонтаной и другими для выступления „Alter Ego“ присоединилась рэперша JT», — сообщил журнал W magazine в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Главными элементами в образе Шейк стали черное прозрачное платье, большая бежевая меховая шапка и оверсайз пуховик цвета хаки. Из украшений на модели были замечены массивные серьги в виде звеньев цепи.

Ранее URA.RU сообщало, что жену Канье Уэста выгнали с премии «Грэмми» из-за сверхоткровенного наряда. Бьянка Цензори вышла на красную дорожку в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья. После скандала в сети появились слухи о разводе пары.

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области выступила на юбилейном шоу бренда Dsquared2 в рамках недели моды в Милане. Манекенщица появилась на подиуме в прозрачном платье. Наряд напомнил «голый» образ жены репера Канье Уэста Бьянки Цензори на премии «Грэмми-2025». «Отрицание — это подиум! Джейла Джаймия Хикмон дебютировала на Миланской неделе моды на 30-м юбилейном шоу Dsquared2. После выхода на подиум вместе с Наоми Кэмпбелл, Ириной Шейк, Изабели Фонтаной и другими для выступления „Alter Ego“ присоединилась рэперша JT», — сообщил журнал W magazine в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Главными элементами в образе Шейк стали черное прозрачное платье, большая бежевая меховая шапка и оверсайз пуховик цвета хаки. Из украшений на модели были замечены массивные серьги в виде звеньев цепи. Ранее URA.RU сообщало, что жену Канье Уэста выгнали с премии «Грэмми» из-за сверхоткровенного наряда. Бьянка Цензори вышла на красную дорожку в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья. После скандала в сети появились слухи о разводе пары.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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