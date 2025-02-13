Канье Уэст разводится с Бьянкой после скандала на «Грэмми»

Рэпер Канье Уэст и фотомодель Бьянка Цензори разводятся после скандала на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник в окружении музыканта. Ранее жену исполнителя выгнали с мероприятия за откровенный наряд.
«Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась и что они ожидают подачи юридического заявления о расторжении брака в ближайшие дни», — говорится в материале Daily Mail. Отмечается, что супруги устно договорились о выплате Бьянке Цензори около пяти миллионов долларов.
На церемонию вручения премии «Грэмми-2025» жена Канье Уэста пришла в полностью прозрачном платье без нижнего белья. Организаторы были вынуждены попросить их покинуть церемонию, а затем сопроводили в полицию для дачи объяснений.
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