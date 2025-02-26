Команда Трампа захотела переписать Конституцию, чтобы политик мог снова стать президентом

NBC: в США обсуждают изменение Конституции для повторного избрания Трампа
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Команда Трампа планирует переписать Конституцию США
Команда Трампа планирует переписать Конституцию США Фото:

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает возможность изменения Конституции страны, чтобы он мог снова баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает телекомпания NBC.

«Группа сторонников Трампа изучает возможность внесения изменений в Конституцию, чтобы политик смог избраться еще на один срок», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно 22-й поправке, один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков.

На конференции консерваторов был замечен баннер с лозунгом «Проект „Третий срок“», который изображал Трампа в образе Юлия Цезаря. Член Палаты представителей от республиканцев предложил резолюцию, которая увеличивает максимальное время пребывания у власти с восьми до 12 лет. Советник Трампа Дженна Эллис высказала мнение, что поправки можно отменить.

Изменение Конституции США возможно двумя основными способами: первый заключается необходимости получить поддержку двух третей голосов в обеих палатах Конгресса, а второй — в созыве конституционного конвента, который должен быть инициирован при помощи двух третей штатов. NBC считает, что созыв конвента более реалистичен из-за отсутствия у республиканцев большинства в Конгрессе.

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Команда президента США Дональда Трампа рассматривает возможность изменения Конституции страны, чтобы он мог снова баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает телекомпания NBC. «Группа сторонников Трампа изучает возможность внесения изменений в Конституцию, чтобы политик смог избраться еще на один срок», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно 22-й поправке, один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков. На конференции консерваторов был замечен баннер с лозунгом «Проект „Третий срок“», который изображал Трампа в образе Юлия Цезаря. Член Палаты представителей от республиканцев предложил резолюцию, которая увеличивает максимальное время пребывания у власти с восьми до 12 лет. Советник Трампа Дженна Эллис высказала мнение, что поправки можно отменить. Изменение Конституции США возможно двумя основными способами: первый заключается необходимости получить поддержку двух третей голосов в обеих палатах Конгресса, а второй — в созыве конституционного конвента, который должен быть инициирован при помощи двух третей штатов. NBC считает, что созыв конвента более реалистичен из-за отсутствия у республиканцев большинства в Конгрессе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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