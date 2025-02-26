Команда Трампа захотела переписать Конституцию, чтобы политик мог снова стать президентом

Команда президента США Дональда Трампа рассматривает возможность изменения Конституции страны, чтобы он мог снова баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает телекомпания NBC.
«Группа сторонников Трампа изучает возможность внесения изменений в Конституцию, чтобы политик смог избраться еще на один срок», — говорится в материале. Там добавили, что, согласно 22-й поправке, один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков.
На конференции консерваторов был замечен баннер с лозунгом «Проект „Третий срок“», который изображал Трампа в образе Юлия Цезаря. Член Палаты представителей от республиканцев предложил резолюцию, которая увеличивает максимальное время пребывания у власти с восьми до 12 лет. Советник Трампа Дженна Эллис высказала мнение, что поправки можно отменить.
Изменение Конституции США возможно двумя основными способами: первый заключается необходимости получить поддержку двух третей голосов в обеих палатах Конгресса, а второй — в созыве конституционного конвента, который должен быть инициирован при помощи двух третей штатов. NBC считает, что созыв конвента более реалистичен из-за отсутствия у республиканцев большинства в Конгрессе.
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