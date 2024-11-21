Глава Курчатовского района Челябинска Антипов ушел в отставку

21 ноября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Сергей Антипов возглавлял Курчатовский район на протяжении восьми лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Сергей Антипов написал заявление об увольнении. Заявление написано по собственному желанию. Главой района назначен Константин Матыгин», — сообщили в пресс-службе. Антипову 65 лет. Он руководил Курчатовским районом с 2016 года. В текущем году как одномандатник он участвовал в выборах в гордуму Челябинска, однако проиграл выборы Александру Галкину. Мэр Челябинска Алексей Лошкин 18 ноября отчитал Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений. Заменит Антипова на посту главы района замглавы Константин Матыгин. Во время предвыборного отпуска Антипова он уже исполнял обязанности главы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Сергей Антипов написал заявление об увольнении. Заявление написано по собственному желанию. Главой района назначен Константин Матыгин», — сообщили в пресс-службе. Антипову 65 лет. Он руководил Курчатовским районом с 2016 года. В текущем году как одномандатник он участвовал в выборах в гордуму Челябинска, однако проиграл выборы Александру Галкину. Мэр Челябинска Алексей Лошкин 18 ноября отчитал Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений. Заменит Антипова на посту главы района замглавы Константин Матыгин. Во время предвыборного отпуска Антипова он уже исполнял обязанности главы.