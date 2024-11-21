Глава Курчатовского района Челябинска Антипов ушел в отставку

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Антипов Сергей. Челябинск, антипов сергей
Сергей Антипов возглавлял Курчатовский район на протяжении восьми лет Фото:

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сергей Антипов написал заявление об увольнении. Заявление написано по собственному желанию. Главой района назначен Константин Матыгин», — сообщили в пресс-службе.

Антипову 65 лет. Он руководил Курчатовским районом с 2016 года. В текущем году как одномандатник он участвовал в выборах в гордуму Челябинска, однако проиграл выборы Александру Галкину.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин 18 ноября отчитал Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений.

Заменит Антипова на посту главы района замглавы Константин Матыгин. Во время предвыборного отпуска Антипова он уже исполнял обязанности главы.

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Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Сергей Антипов написал заявление об увольнении. Заявление написано по собственному желанию. Главой района назначен Константин Матыгин», — сообщили в пресс-службе. Антипову 65 лет. Он руководил Курчатовским районом с 2016 года. В текущем году как одномандатник он участвовал в выборах в гордуму Челябинска, однако проиграл выборы Александру Галкину. Мэр Челябинска Алексей Лошкин 18 ноября отчитал Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений. Заменит Антипова на посту главы района замглавы Константин Матыгин. Во время предвыборного отпуска Антипова он уже исполнял обязанности главы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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