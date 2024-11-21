Глава Курчатовского района Челябинска Антипов ушел в отставку

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Сергей Антипов написал заявление об увольнении. Заявление написано по собственному желанию. Главой района назначен Константин Матыгин», — сообщили в пресс-службе.
Антипову 65 лет. Он руководил Курчатовским районом с 2016 года. В текущем году как одномандатник он участвовал в выборах в гордуму Челябинска, однако проиграл выборы Александру Галкину.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин 18 ноября отчитал Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений.
Заменит Антипова на посту главы района замглавы Константин Матыгин. Во время предвыборного отпуска Антипова он уже исполнял обязанности главы.
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