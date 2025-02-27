Экс-замминистра транспорта Чалик не признал вину в растрате

Экс-замминистра транспорта России Игорь Чалик, обвиняемый в растрате, заявил в суде, что не признает свою вину. Об этом сообщают корреспонденты, присутствующие на заседании, где обсуждается избрание меры пресечения для Чалика.
«Я не чувствую себя виновным. Все, что я делал, делалось открыто и честно», — заявил в суде Чалик. Его слова передает корреспондент ТАСС.
На заседании также присутствовали представители прокуратуры и защиты. Они обсуждали основания для избрания меры пресечения, связанной с обвинениями Чалика. Решение суда по этому вопросу ожидается в ближайшее время.
По информации органов правопорядка, Игорь Чалик осуществлял незаконное внесение своего имени в списки для получения наград и поощрений во время своей работы в институте, который находится в ведении Росавиации. Подобные действия Чалика нанесли институту существенный финансовый ущерб, размер которого превышает 1,6 миллиона рублей.
Ранее в Дорогомиловский суд Москвы было направлено ходатайство о принятии меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика. Информацию об этом предоставила пресс-служба суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.