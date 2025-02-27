Экс-замминистра транспорта Чалик не признал вину в растрате

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Игорь Чалик не признал вину по делу о растрате
Игорь Чалик не признал вину по делу о растрате Фото:

Экс-замминистра транспорта России Игорь Чалик, обвиняемый в растрате, заявил в суде, что не признает свою вину. Об этом сообщают корреспонденты, присутствующие на заседании, где обсуждается избрание меры пресечения для Чалика.

«Я не чувствую себя виновным. Все, что я делал, делалось открыто и честно», — заявил в суде Чалик. Его слова передает корреспондент ТАСС.

На заседании также присутствовали представители прокуратуры и защиты. Они обсуждали основания для избрания меры пресечения, связанной с обвинениями Чалика. Решение суда по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

По информации органов правопорядка, Игорь Чалик осуществлял незаконное внесение своего имени в списки для получения наград и поощрений во время своей работы в институте, который находится в ведении Росавиации. Подобные действия Чалика нанесли институту существенный финансовый ущерб, размер которого превышает 1,6 миллиона рублей.

Ранее в Дорогомиловский суд Москвы было направлено ходатайство о принятии меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика. Информацию об этом предоставила пресс-служба суда.

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Экс-замминистра транспорта России Игорь Чалик, обвиняемый в растрате, заявил в суде, что не признает свою вину. Об этом сообщают корреспонденты, присутствующие на заседании, где обсуждается избрание меры пресечения для Чалика. «Я не чувствую себя виновным. Все, что я делал, делалось открыто и честно», — заявил в суде Чалик. Его слова передает корреспондент ТАСС. На заседании также присутствовали представители прокуратуры и защиты. Они обсуждали основания для избрания меры пресечения, связанной с обвинениями Чалика. Решение суда по этому вопросу ожидается в ближайшее время. По информации органов правопорядка, Игорь Чалик осуществлял незаконное внесение своего имени в списки для получения наград и поощрений во время своей работы в институте, который находится в ведении Росавиации. Подобные действия Чалика нанесли институту существенный финансовый ущерб, размер которого превышает 1,6 миллиона рублей. Ранее в Дорогомиловский суд Москвы было направлено ходатайство о принятии меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика. Информацию об этом предоставила пресс-служба суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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