Экс-замминистра транспорта Чалика хотят отправить под домашний арест

В столичный суд поступило ходатайство о заключении под домашний арест экс-замминистра транспорта России Игоря Чалика, подозреваемого в присвоении свыше 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда.
«Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чалика Игоря Петровича», — рассказал представитель суда. Его слова передает РИА Новости.
Согласно информации от правоохранительных органов, Игорь Чалик занимался незаконным включением своего имени в списки на получение премий и поощрений, работая в институте, подведомственном Росавиации. Эти действия привели к значительному ущербу института, оцениваемому в сумму более чем 1,6 миллиона рублей.
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