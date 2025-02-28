Российскую тхэквондистку Волкову дисквалифицировали за допинг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Специалисты выявили случай допингового нарушения у Юлии Волковой
Специалисты выявили случай допингового нарушения у Юлии Волковой Фото:

Российскую тхэквондистку, которая ранее в составе сборной Украины выиграла две бронзовые медали на европейских чемпионатов 2010 года, Юлию Волкову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых норм. Само нарушение было выявлено в 2014 году. Об этом говорится в данных Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«Нарушение антидопинговых правил Волковой случилось 19 ноября 2014 года», — говорится в данных ITA. Информацию передает ТАСС. 

Спортсменка, переехавшая из Украины в Россию в 2014 году, получила дисквалификацию сроком на два года. Срок санкций завершится 31 октября 2026 года.

В 2010 году Юлия Волкова завоевала бронзовые медали на индивидуальном чемпионате Европы в Санкт-Петербурге и на командном турнире в Баку. В 2019 году она стала серебряным призером на чемпионате России в Казани.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российскую тхэквондистку, которая ранее в составе сборной Украины выиграла две бронзовые медали на европейских чемпионатов 2010 года, Юлию Волкову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых норм. Само нарушение было выявлено в 2014 году. Об этом говорится в данных Международного агентства допинг-тестирования (ITA). «Нарушение антидопинговых правил Волковой случилось 19 ноября 2014 года», — говорится в данных ITA. Информацию передает ТАСС.  Спортсменка, переехавшая из Украины в Россию в 2014 году, получила дисквалификацию сроком на два года. Срок санкций завершится 31 октября 2026 года. В 2010 году Юлия Волкова завоевала бронзовые медали на индивидуальном чемпионате Европы в Санкт-Петербурге и на командном турнире в Баку. В 2019 году она стала серебряным призером на чемпионате России в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...