Российскую тхэквондистку Волкову дисквалифицировали за допинг

Российскую тхэквондистку, которая ранее в составе сборной Украины выиграла две бронзовые медали на европейских чемпионатов 2010 года, Юлию Волкову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых норм. Само нарушение было выявлено в 2014 году. Об этом говорится в данных Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
«Нарушение антидопинговых правил Волковой случилось 19 ноября 2014 года», — говорится в данных ITA. Информацию передает ТАСС.
Спортсменка, переехавшая из Украины в Россию в 2014 году, получила дисквалификацию сроком на два года. Срок санкций завершится 31 октября 2026 года.
В 2010 году Юлия Волкова завоевала бронзовые медали на индивидуальном чемпионате Европы в Санкт-Петербурге и на командном турнире в Баку. В 2019 году она стала серебряным призером на чемпионате России в Казани.
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