Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

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Россияне смогут использовать минуты, СМС и интернет без наценки с 28 февраля 2025 года
Россияне смогут использовать минуты, СМС и интернет без наценки с 28 февраля 2025 года Фото:

Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг на звонки, СМС и интернет в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.

«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета. Они оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — рассказали представители ведомства журналисту URA.RU.

В ФАС мобильные операторы направили письмо по отмене наценки за использование сети в регионе. Все работы должны быт завершены не позднее 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Россия изъявила желание ускорить отмену роуминга в трех зарубежных странах. Среди них Белорусия, Армения и Киргизия. Уже в марте этого года планируется направлять абонентам двух стран больше бесплатных входящих минут и интернета.

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Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг на звонки, СМС и интернет в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России. «С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета. Они оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — рассказали представители ведомства журналисту URA.RU. В ФАС мобильные операторы направили письмо по отмене наценки за использование сети в регионе. Все работы должны быт завершены не позднее 28 февраля. Ранее сообщалось, что Россия изъявила желание ускорить отмену роуминга в трех зарубежных странах. Среди них Белорусия, Армения и Киргизия. Уже в марте этого года планируется направлять абонентам двух стран больше бесплатных входящих минут и интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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