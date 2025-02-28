Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг на звонки, СМС и интернет в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.
«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета. Они оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — рассказали представители ведомства журналисту URA.RU.
В ФАС мобильные операторы направили письмо по отмене наценки за использование сети в регионе. Все работы должны быт завершены не позднее 28 февраля.
Ранее сообщалось, что Россия изъявила желание ускорить отмену роуминга в трех зарубежных странах. Среди них Белорусия, Армения и Киргизия. Уже в марте этого года планируется направлять абонентам двух стран больше бесплатных входящих минут и интернета.
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