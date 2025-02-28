Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за отравления в отеле на Тургояке

Возбудить уголовное дело по факту массового отправления постояльцев отеля «Фонград» на Тургояке в Челябинской области потребовал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту массового заболевания в одном из отелей Челябинской области. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Вспышка заболевания произошла в отеле «Фонград» на Тургояке 25-26 февраля. За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте до 14 лет. У всех заболевших наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры.
По факту отравления проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В дело также вмешалась прокуратура Челябинской области.
В инциденте может быть виновен ребенок, которого привезли на отдых уже с признаками заболевания, сообщили ранее URA.RU в отеле «Фонград». Там уверены, что с их стороны нарушений допущено не было. Специалисты взяли смывы с комнат, где находились заболевшие, ресторана и кухни, проверили сотрудников. Результаты будут известные через несколько дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!