Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за отравления в отеле на Тургояке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент с массовым отправлением дошел до Бастрыкина
Инцидент с массовым отправлением дошел до Бастрыкина Фото:

Возбудить уголовное дело по факту массового отправления постояльцев отеля «Фонград» на Тургояке в Челябинской области потребовал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту массового заболевания в одном из отелей Челябинской области. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Вспышка заболевания произошла в отеле «Фонград» на Тургояке 25-26 февраля. За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте до 14 лет. У всех заболевших наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры.

По факту отравления проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В дело также вмешалась прокуратура Челябинской области.

В инциденте может быть виновен ребенок, которого привезли на отдых уже с признаками заболевания, сообщили ранее URA.RU в отеле «Фонград». Там уверены, что с их стороны нарушений допущено не было. Специалисты взяли смывы с комнат, где находились заболевшие, ресторана и кухни, проверили сотрудников. Результаты будут известные через несколько дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возбудить уголовное дело по факту массового отправления постояльцев отеля «Фонград» на Тургояке в Челябинской области потребовал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту массового заболевания в одном из отелей Челябинской области. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Вспышка заболевания произошла в отеле «Фонград» на Тургояке 25-26 февраля. За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте до 14 лет. У всех заболевших наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры. По факту отравления проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В дело также вмешалась прокуратура Челябинской области. В инциденте может быть виновен ребенок, которого привезли на отдых уже с признаками заболевания, сообщили ранее URA.RU в отеле «Фонград». Там уверены, что с их стороны нарушений допущено не было. Специалисты взяли смывы с комнат, где находились заболевшие, ресторана и кухни, проверили сотрудников. Результаты будут известные через несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...